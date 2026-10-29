全台今迎天氣 吳德榮：兩波弱東北季風 煙花將再轉強颱大迴轉

今晨平地最低氣溫為新竹關西16.0度，各地區平地最低氣溫約在18至21度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，未來兩波東北季風都很弱，今天東北季風減弱，天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。

氣溫回升，他說，今天北台白天舒適，中南部白天熱，各地早晚涼。北部18至29度、中部19至33度、南部20至34度、東部18至31度。

吳德榮表示，明天、周六東北季風略增強，但水氣不多，北部雲量稍增，東半部有局部短暫降雨、中南部晴朗穩定；北台白天舒適，中南部白天熱，各地早晚涼。

周日東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，日夜溫差大，東半部偶有局部短暫雨的機率。吳德榮表示，下周一、下周二另一波東北季風南下。迎風面天氣轉變，北台氣溫略降。下周三東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。

關於颱風消息，他說，煙花颱風今天略減弱為中度颱風，今天將再度增強為強烈颱風。在關島東方海面，偏西北西轉西北進行，第3天太平洋高壓減弱，導引氣流轉偏北、移速減慢，第4、5天太平洋高壓再增強，路徑再轉偏西。

根據歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，煙花颱風前5天系集平均路徑與中央氣象署路徑潛勢預測圖類似，後5天在日本南方海面歷經第2次北轉，才完成大迴轉。系集成員分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。

吳德榮表示，今年超級聖嬰年颱風總數雖偏多，強颱比例也略偏高，但侵台個數少，且強颱接近時，常已減弱。總之，對台而言，強聖嬰年的颱風危害，未必比非聖嬰年來得嚴重。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。