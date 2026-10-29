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薔琵風災農損僅公告宜蘭全品項納入救助 雲林農民不滿…陳駿季回應了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季表示，後續如有災損或延遲性損害，地方政府仍可隨時提報，經會勘後只要達到救助標準，農業部將依災損情況增加公告救助地區與品項。記者李柏澔／攝影
陳駿季表示，後續如有災損或延遲性損害，地方政府仍可隨時提報，經會勘後只要達到救助標準，農業部將依災損情況增加公告救助地區與品項。記者李柏澔／攝影

本次薔琵颱風農損達4.4億元，其中以雲林縣損失居冠。然而行政院長卓榮泰日前卻親赴宜蘭視察農損，甚至農業部僅公告宜蘭縣農產業全品項納入救助，引起雲林農民強烈不滿。農業部長陳駿季表示，後續如有災損或延遲性損害，地方政府仍可隨時提報，經會勘後只要達到救助標準，農業部將依災損情況增加公告救助地區與品項，協助農漁民加速災後復原。

立法院經濟委員會今邀請農業部長陳駿季，就「國際航運成本、貿易保護措施及主要市場需求變化對我國農產品外銷、農漁業生產成本、產銷穩定及農民所得之影響暨近5年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。

針對雲林農民的不滿，陳駿季接受媒體聯訪時回應，農業天然災害救助有一定的標準與程序，其中在農業部主動公告方面，皆依第一時間實地勘災結果、地方政府災情查報資料及專家會議評估結果，進行專業判斷。

陳駿季說，本次薔琵颱風過後，農業部各試驗改良場所及農糧署各分署同仁立即會同地方政府到各縣市產區實際勘查，並召開專家會議，就作物受害、生產設施設備損失等實際災情狀況，進行專業討論後做成主動公告決定。

陳駿季說，這次颱風主要是強風造成農損，而颱風在宜蘭外海有稍微打轉，也因此出現最高17級風的情形，平均也有12級風左右，25日經過現勘和專家會議討論後，以主要經濟作物來做第1波公告，續如有災損或延遲性損害，地方政府仍可隨時提報，經會勘後只要達到救助標準，農業部也將依災損情況增加公告救助地區與品項，協助農漁民加速災後復原。

陳駿季 宜蘭 農損 薔琵颱風

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