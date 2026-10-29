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桃機服務獲國際肯定 長榮航空督導暖心援助外籍旅客

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
榮獲2025 年桃機服務楷模的長榮航空督導王律喬，以專業的地勤服務經驗，協助特殊旅客完成出國報到與登機流程，讓旅客倍感安心。記者黃仲明／攝影
榮獲2025 年桃機服務楷模的長榮航空督導王律喬，以專業的地勤服務經驗，協助特殊旅客完成出國報到與登機流程，讓旅客倍感安心。記者黃仲明／攝影

擁有「航空界奧斯卡」美譽的英國獨立航空評鑑機構Skytrax公布2026年全球最佳機場評比，桃園國際機場在全球百大機場排名由2025年的第43名大幅躍升至第24名，不僅蟬聯「全球最佳行李運送機場」首獎，更首度躋身「全球最佳家庭友善機場」前10名。

桃園國際機場屢獲國際肯定，背後仰賴無數第一線服務人員的專業與付出。長榮航空督導王律喬就是其中之一，她憑藉著豐富的實務經驗，在出境尖峰時段有效分流引導旅客、維持現場秩序，並主動協助特殊需求的旅客，獲選「2025年桃園國際機場服務楷模」。

進入長榮航空服務14年的王律喬督導，歷經報到櫃檯、班機作業安排組（PCC，Passenger Control Center）及貴賓室接待等不同職務，累積豐富的航班作業經驗，包含航班前期的各項特殊需求，如孕婦、兒童、心理撫慰犬、輪椅、醫療旅客，以及更換機型及座位安排等各項作業。

王律喬表示：「地勤服務的核心，就是在旅客最需要的時候，給出清楚的資訊與實際的協助，不同職務累積的經驗，讓她更能掌握旅客需求，遇到突發狀況，先判斷輕重緩急，確認資訊後再處理。能選獲選2025年桃園機場服務楷模，不僅是一份肯定，更提醒自己持續秉持將心比心的服務精神，讓每位旅客感受到專業與安心。」

她也分享有一次曾於深夜結束勤務後，發現一名因記錯航班且而情緒崩潰的外國旅客。面對當日已無航班可搭的困境，她並未因下班而推辭，反而展現極高的專業敏銳度，將「安撫旅客情緒、重建安全感」視為首要之務，迅速統整附近的住宿建議與隔日航班資訊，提供具體可行的應變方案。不僅順利化解外籍旅客的危機，事後，更意外收到旅客特地寄來的感謝信，讓她既驚喜又感動，也再次驗證，簡單的一句主動關懷及一份溫暖協助，都可能成為旅客旅途中最難忘的回憶。

「沒關係，不用緊張，我立刻來幫您確認」，這是王律喬面對焦急旅客時經常說的一句話，不僅是回應旅客需求，更讓旅客重新獲得安全感。在她的服務經驗中，旅客常見的狀況包含太晚抵達機場、未確認護照效期、簽證規定及行李限制等。建議旅客出發前務必再次核對旅行文件、航班時間及行李相關規範，並預留充足的報到與安檢時間，讓旅程更加順暢從容。

桃園國際機場屢獲國際肯定，背後仰賴無數第一線服務人員的專業與付出。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場屢獲國際肯定，背後仰賴無數第一線服務人員的專業與付出。記者黃仲明／攝影

長榮航空 桃機 桃園機場

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