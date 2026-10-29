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把握今明好天氣留意日夜溫差 專家：煙花降中颱、路徑相當曲折

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風今天逐漸減弱，明天東北風仍較偏弱，加上空氣偏乾，今明兩天天氣較為穩定。聯合報系資料照
東北季風今天逐漸減弱，明天東北風仍較偏弱，加上空氣偏乾，今明兩天天氣較為穩定。聯合報系資料照

今天平地最低溫出現在新竹關西16.0度，其次是花蓮壽豐16.9度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到夜間輻射冷卻作用影響，中北部、宜花東空曠地區，普遍18至20度低溫出現。

東北季風今天逐漸減弱，吳聖宇說，明天東北風仍較偏弱，加上空氣偏乾，今明兩天天氣較為穩定。迎風面的北海岸、東半部有些局部短暫陣雨機會，不過，比較局部且雨量有限，西半部大致為晴到多雲的天氣型態。苗栗以北到東半部宜花東白天高溫26至28度，中南部高溫28至30度左右。夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭，以及花東縱谷內空曠地區，配合輻射冷卻作用，有18至20度低溫出現機會，南部空曠地區也可能出現20至22度低溫，留意日夜溫差變化。

東北季風可能從明晚開始增強，持續到周六白天，周六晚間東北季風又開始減弱，風向也逐漸轉偏東風，周日還有機會進一步轉為高壓迴流東南風。

他說，雖然周末將有一次東北季風稍微增強然後又減弱的過程，但是預報看起來季風強度有限，水氣也不多，周六僅迎風面地區雲量增多，降雨機會略為提高，其他地方天氣不受影響，維持晴到多雲。周日轉為東風到東南風，各地大致都是晴到多雲的天氣為主。

溫度方面，周六苗栗以北到東半部白天高溫維持在26至28度，中南部高溫28至30度，周日溫度比較上升，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶高溫27至30度，中南部及台東地區高溫有30至32度或以上。夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭、花東縱谷內空曠地區，仍要留意輻射冷卻，可能造成較低的溫度，低溫仍有可能降到20度以下，日夜溫差的變化特別留意。

至於遠洋的煙花颱風，吳聖宇說，昨天一度增強為強烈颱風，但隨後在垂直風切略為增強，導致颱風結構略呈不對稱型態的情況下，又降至中度颱風上限的等級。未來幾天因為煙花颱風所經的海域海溫仍較高，只要垂直風切稍減弱，不對稱結構改善，都還有機會再回到強颱的等級。一直要等到真正轉向北上遇到西風帶，以及脫離高海溫區域後，才會明顯開始減弱並轉化。

路徑預報上，他表示，仍然維持會有二次北轉的情況，預估煙花颱風周六至周日的第一次北轉應該會失敗，隨後在下周一至下周二之間回到偏西方向移動，到了下周三至下周四之間，可能出現第二次北轉，這次才有機會成功北上越過高壓弱點，接上西風帶後轉向而去。雖然預報路徑相當曲折，但是颱風活動的區域還是離台灣較遠，加上煙花颱風的範圍不算很大，因此預期對台灣天氣並沒有太明顯的影響。

煙花颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
煙花颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

苗栗 高溫 東北季風

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