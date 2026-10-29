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新竹關西16.0度低溫！東北季風加碼3波接力 賈新興曝日韓賞楓銀杏情報

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天東北季風一波接一波，尤其下周一中午後東北季風增強，水氣明顯變多。聯合報系資料照
未來10天東北季風一波接一波，尤其下周一中午後東北季風增強，水氣明顯變多。聯合報系資料照

今天清晨輻射冷卻影響，新竹縣關西鎮出現16.0度低溫，其次低溫為花蓮縣壽豐鄉16.9度、花蓮縣鳳林鎮17.1度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，原本預估兩波東北季風，最新資料顯示，大氣系統變化較快且緊湊，修正為未來有3波東北季風接力影響。未來10天東北季風一波接一波，周末兩天好天氣別浪費，下周一上班記得攜帶雨具備用。

至於遠洋的煙花颱風，賈新興說，昨天曾短暫達強颱，今天已降為中度颱風，雖還會再增強，未來在日本東南方遠海轉向東北遠離，對台灣完全沒有影響。

未來天氣3階段關鍵重點，他說，第一波為明天至周六，微弱東北風，迎風面偶有零星飄雨，其他地區天氣大致穩定。第二波為下周一至下周二，下周一中午後東北季風增強，水氣明顯變多，新北、台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東轉為局部短暫雨，下班通勤時間特別容易遇到雨，高雄與各山區也有零星雨。第三波自下周四中午至下周五，東北風再接力，迎風面北部與東半部再轉局部短暫雨。

周末兩天天氣穩定，賈新興表示，周六至周日，受高壓出海影響，各地大多是晴朗穩定的好天氣，非常適合安排戶外活動，或者把冬天的厚被、衣物拿出來曬。

氣溫趨勢，他說，高壓出海期間，白天高溫可回升至29至30度，東北風影響時高溫約26至27度。中南部白天高溫仍有29至32度，下周一局部可達32度，空曠平地早晚低溫約20至24度，日夜溫差大，早出晚歸記得加件薄外套。

賈新興並分析日韓賞楓銀杏情報，日本方面，北海道大學銀杏並木盛開，日本東北八幡平見頃，關西京都、大阪及九州、四國山區紅葉漸顯。韓國方面，首爾一帶紅葉盛開中；南部的釜山與濟州島，預計要等到11月上旬至中旬（約11月10日前後） 才是盛開見頃期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

日本楓紅現況。圖／取自賈新興臉書
日本楓紅現況。圖／取自賈新興臉書

賞楓 銀杏 東北季風 低溫 賈新興

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