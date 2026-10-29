東北季風減弱北部氣溫回升 基隆北海岸及東半部有雨

氣象署表示，今天東北季風減弱，基隆北海岸及東部有零星短暫雨，午後中南部山區零星短暫陣雨；北部氣溫回升，北台灣及花東高溫27至28度，中南部28至30度，各地低溫20至23度。

根據中央氣象署網站，颱風煙花今天凌晨2時減弱為中度颱風，中心氣壓930百帕，中心位置在台北東方3760公里處，以每小時27轉33公里速度，向西北西進行，距離台灣非常遙遠，短期內對天氣無直接影響。

氣象署指出，今天東北季風減弱，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署表示，北部及宜蘭氣溫回升，白天北台灣及花東地區高溫約攝氏27至28度，台東及中南部地區約28至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，提醒中南部地區早出晚歸留意溫差。

氣象署指出，明天至31日清晨東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，而31日白天起東北季風減弱，10月31日、11月1日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。