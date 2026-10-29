今年強颱特別多 氣象署：超強聖嬰年的氣候特徵

今年的強烈颱風特別多，中央氣象署在「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，超強聖嬰發展期間，熱帶太平洋的海溫分布與大氣環流會隨之改變，也可能進一步影響西北太平洋的颱風生成環境與活動特徵。從過去觀測來看，1997年、2015年及今年，這3個超強聖嬰年份，在強烈颱風數量、比例及平均生成位置上，呈現值得關注的特徵：強烈颱風偏多、強烈颱風比例較高、平均生成位置偏東。

氣象署說，今年截至昨天，已累計10個強烈颱風，超過2015年全年的數量，1997年全年則有11個。1997年、2015年及今年的強烈颱風數量分別為11、9及10個，5個強反聖嬰年份（1998年、1999年、2007年、2010年、2020年）的強烈颱風數量都不超過3個，顯示超強聖嬰發展期間，強烈颱風數量呈現偏多的特徵，值得持續關注。

此外，強烈颱風比例較高，氣象署表示，1997年、2015年及今年的強烈颱風比例，分別約為全年颱風的35%、33%及33%。依據1996年至今年目前為止的統計資料，這3個超強聖嬰年份的強烈颱風平均比例約為33.3%，高於正常年的16.2%及反聖嬰年的13.4%。1997年、2015年及今年的強烈颱風不僅數量偏多，占全年颱風的比例也明顯較高，呈現超強聖嬰年份強烈颱風活動較為活躍的特徵。

第3個特徵是颱風平均生成位置偏東，為什麼颱風生成位置可能偏東？氣象署表示，超強聖嬰發展期間，熱帶太平洋海溫分布與大氣環流會隨之改變，西北太平洋季風槽會向東延伸，颱風生成位置平均也會偏東。當颱風在較偏東的海域生成時，可能具有較長的海上發展路徑與時間。若海洋熱含量及大氣環境條件適合，便有機會持續增強，進而發展為強烈颱風。

不過，氣象署說，颱風能否增強，仍受到海洋與大氣環境等多重因素影響，不能單憑生成位置判斷。

超強聖嬰的氣候特徵，氣象署說，1997年、2015年及2026年這3個超強聖嬰年份，均呈現強烈颱風數量偏多、比例較高，以及平均生成位置偏東的特徵。這些結果反映出，超強聖嬰發展期間的海溫分布與大氣環流變化，與西北太平洋颱風活動特徵具有值得關注的關聯。透過持續監測海氣環境及颱風活動，將有助於深化對超強聖嬰氣候影響的掌握。

氣象署表示，本次資料期間為1996至2026年，其中1996年至2025年採完整年度資料，2026年則統計至10月28日。由於2026年尚未結束，與歷年完整年度比較時，相關排名及比例仍須審慎解讀。