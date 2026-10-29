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今天放晴高溫回升 明起東北季風一波波 北東又變天

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天各地大多為多雲到晴，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。聯合報系資料照
今天各地大多為多雲到晴，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。聯合報系資料照

東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；白天北台灣及花東地區高溫回升，約27至28度，台東及中南部地區約28至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，中南部地區早出晚歸留意溫差。

今明兩天適逢年度大潮，雲林沿海、金門及馬祖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易及局部淹水現象，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。

明天至周六清晨東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六白天起東北季風減弱，周六、周日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下周一東北季風再增強，下周二東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風又增強，下周五至下周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日至下周二，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

東北季風 高溫 馬祖

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