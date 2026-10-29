中南部即將進入降雨的枯水期 專家示警水資源壓力升高 春雨是關鍵轉折

中南部即將進入降雨的枯水期。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周天氣東北季風持續影響，只有強度強弱的差異。台灣中南部在每年的秋冬季節，通常就會逐漸進入相對性的枯水期。所謂的枯水期，並不是說完全沒有降雨，而是指有效降雨量、河川逕流與水庫入流量相對減少，也是水資源供需壓力逐漸升高的關鍵季節。

根據氣候統計，台灣降雨具有非常明顯的季節與區域差異。林得恩說，每年的5至10月，梅雨、颱風及西南季風是主要影響的天氣系統，也是中南部主要降雨來源。10月中旬至11月，當東北季風逐漸建立之際，台灣降雨區域分布就會開始改變。尤其是12月至翌年2月，當東北季風主導影響台灣天氣，

他說，雖然北部及東北部較容易有降雨，但中南部相對乾燥，形成所謂降雨的枯水期，南北降雨量反差增大。這跟環境東北季風越過中央山脈後，中南部適位於相對的背風側，導致氣流下沉增溫、變乾，使得降雨相當有限。至於，3、4月份的春雨，變化起伏較大，不但是中南部關鍵的水資源轉折期，也是水情挹注效益評估的重要節點。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。