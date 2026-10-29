學者：失智症照護最大挑戰 在找出未診斷患者

對於這項調查結果，亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，應與收案對象及確診定義等因素有關，統計數字無法反映真實需求現況，不過，失智照護政策需因地制宜，考量各縣市失智人口規模、城鄉資源差距、土地範圍與照顧量能，才不會讓政策空轉或使用率極低。

成大附設醫院失智症中心主任白明奇指出，某縣市失智確診率超過九成七，有些僅有四成多，數據值得進一步探討，例如，診斷認定標準，只是明顯認知功能退化，或透過高階影像找出失智病因、以臨床失智評估量表（ＣＤＲ）分數來評估及確診失智症個案，這些都會影響調查數據。

甄瑞興表示，這報告結果與現實有著不小差距，例如，部分醫療資源較為不足的縣市，老年人口比率較高、孩子不在身邊，以外籍移工照護為主，不一定會使用政府共照資源，不少輕度失智患者躲在家裡，不願與人互動，更不可能就醫。不過，公布這些數據，仍值得鼓勵，代表愈來愈多人重視失智防治。

中山醫學大學附設醫院失智症共同照護中心副院長郭慈安指出，分析歷次失智症流行病學調查報告，輕度失智患者占比出現增加趨勢，顯示醫界、公衛體系積極推動早期發現、早期診斷，努力值得肯定。

郭慈安強調，台灣失智症防治最大的挑戰在於如何找出隱藏在社區、尚未接受診斷的患者，以及消除社會歧視。目前仍有兩類失智患者不易被發現，一為是缺乏病識感、家庭及社區支持系統薄弱的長者，即使出現異常行為，周遭鄰居可能視而不見。另一類為高知識、高社經地位族群，擔心確診後遭到貼標籤，抗拒就醫。