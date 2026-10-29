影響國安 失智症診斷照護率僅67.6%

二○二六年全國失智症人口近四十萬人，隱然成為另一個國安議題，且各縣市診斷及照護資源存在明顯落差，最新統計顯示，二○二四年全國失智症診斷照護服務比率僅百分之六十七點六，十個縣市低於全國平均，金門縣最低，僅百分之四十五點九，台北市則為百分之五十八點一。

根據衛福部資料，國內六十五歲以上長者失智症盛行率為百分之七點九九，相當於每十二名長者有近一人失智，預估二○三六年全台失智人口將增至近六十萬人。

台灣失智症協會理事長陳筠靜表示，失智人口逐年增加，背後則隱藏著診斷照護資源不足、城鄉資源失衡等隱憂。

國衛院統計失智症推估人數及確診人數，二○二四年全台推估失智人口約卅五點五萬人，新北市五點六萬人最多，其次為台北市四點七萬人、高雄市四點一萬人。進一步分析健保資料庫，比對各縣市失智確診人數，完成了全國失智症診斷照護服務比率調查報告。

二○二四年全台失智症診斷照護服務比率為百分之六十七點六，金門縣最低，僅百分之四十五點九，新竹縣百分之五十二點九、桃園市及新竹市均為百分之五十五點九，台北市百分之五十八點一、新北市百分之六十三點五，均低於全國平均值。

失智症診斷照護服務比率最好的縣市，宜蘭縣位居第一，百分之九十七點二的失智症患者就醫確診，其餘依次為花蓮縣百分之九十一點七、雲林縣百分之八十九、嘉義縣百分之八十七點四、南投縣百分之七十八點七。

陳筠靜表示，失智照護政策能否落實，關鍵在於兩大面向，一為掌握各縣市失智人口樣貌、服務需求與資源缺口，其次則是強化跨局處、跨縣市合作，整合醫療、社政、警政及社區資源，才能建立完整的失智照護安全網。

台灣失智症協會提出六大政策訴求，包括擴大失智風險預防與早期辨識、改善診療及照顧服務可近性、完善家庭照顧支持、打造失智友善環境、強化安全與權益保障，及建立跨局處合作機制。

陳筠靜呼籲，各地方政府應盤點失智共同照護中心、日間照顧中心及社區據點資源，建立候補與等待追蹤機制。另擴大照顧者喘息、心理支持及諮詢服務，加強警政、金融、交通及商家第一線人員的失智友善訓練。