護理師加薪3至5萬？石崇良：待求證

醫師公會全國聯合會理事長陳相國日前公開節目宣稱，賴政府上台後，護理師平均加薪三萬至五萬元，在ＡＩ幫忙下，六分鐘就能交班，此番談話引起基層護理人員炸鍋。民眾黨立委邱慧洳昨於立院質詢時要求衛福部長石崇良回答哪家醫院已加薪三萬至五萬元？石崇良僅說，他會與陳相國求證一下。

陳相國於日前接受新科金鐘獎得主曾博恩Podcast節目「博音」專訪時，講述賴政府上台後，對於護理師的諸多照顧。邱慧洳表示，如此不接地氣的發言，讓護理人員炸鍋，一查才知道原來陳相國是賴清德總統「信賴之友會」的會長。

「你覺得護理師有加薪三萬至五萬的程度嗎？」、「你可以舉出一間醫院來嗎？」邱慧洳昨質問石崇良，要求給出答案。

石崇良強調，自己最近未跟陳相國理事長連絡，要再了解一下哪家醫院幫護理師加薪三萬至五萬，進一步求證，但這並非護理人員的普遍處境。

至於利用生成式ＡＩ協助護理人員交班，部分醫院積極發展ＡＩ，衛福部將整理案例，協助其他醫院觀摩導入。

對於醫師公會全國聯合會的「加薪說」，護理師護士公會全國聯合會表示，肯定政府改善護理待遇與推動科技減負的努力，但也想知道所謂的「加薪三萬至五萬元」，究竟每月或每年？為本薪調升，還是包含夜班津貼、加班費與獎勵金？涵蓋哪些院所與人員？希望醫師公會清楚說明，避免讓社會大眾誤解，忽略了第一線同仁的辛勞。

護理全聯會指出，護理人員期待穩定、合理的薪資成長，夜班津貼是對輪班辛勞的補償，加班費則是額外付出時間的報酬，不能混為本薪調升，更不能讓同仁靠著多上夜班、多加班，才能提高收入。

不少網友貼文痛批「去年才造謠護理師平均月薪七萬，現在又一個理事長造謠，是嫌護理師人太多嗎？」、「陳相國根本都在說空話，宛如詐騙，從頭到尾都在講自己想講的，有如政策宣導」、「從這個理事長講的話就完全看出，醫師跟護理師完全處在不同的世界！」