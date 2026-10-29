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貝加爾湖 尊享藍冰祕境
被譽為「西伯利亞藍眼睛」的貝加爾湖，以冬日獨有的藍冰景觀成為全球旅人的夢幻旅遊地。有行旅在探訪奧利洪島北線與南線的精采巡禮中，安排「冰上移動奢華帳篷」，在零下數十度的冰原，透過特殊設備引進暖風，讓貴賓於溫暖舒適的帳篷內，優雅享用冰上奢華野餐饗宴。並安排雪地攝影師。另於「貝加爾湖大門」利斯特維揚卡小鎮安排當地特有冰雪活動，入住「西伯利亞巴黎」伊爾庫茨克市中心的五星級飯店。
有行旅「貝加爾湖 藍冰異世界」十天九夜旅程，二○二七年二月十二日至二月廿一日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3517，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/9t3ns7。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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