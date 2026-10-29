明年漲碳費？彭啓明：交審議會討論

第一屆碳費審議於去年完成碳費費率架構，曾建議以二年為一期，分階段調升費率，代表去年起徵後，應在二○二七、二○二九年分別調升費率。隨著下周將召開碳費費率審議會，環境部長彭啓明表示，是否明年就要調升碳費，可讓委員評估；至於是否導入ＥＴＳ（總量管制與排放交易制度），也應是下周的討論重點。

彭啓明表示，當時訂定碳費制度時，就是希望未來能夠逐步調漲，不過現在才第一年徵收碳費，「是不是這個時機就要來漲，我覺得可以讓委員會評估討論」。

彭啓明說，碳費制度對於高科技業而言，甚至覺得太便宜；但對傳統業者而言，碳費仍是一股壓力。

他表示，大家都很清楚，隨著全球的碳定價走高，無論是優惠費率或高碳洩漏係數都會慢慢地調升，應該依照過去制定的制度往前走。

彭啓明也說，未來希望納入ＥＴＳ制度才符合市場機制，相信下周審議會，應會討論到包含碳費未來怎麼走的可能方向，甚至ＥＴＳ如何與碳費結合、兩套制度並行要如何進行。

彭啓明表示，由於涉及制度融合，速度可能無法這麼快，但預計年底前，將先推出測試總量ＥＴＳ的平台，讓有興趣的業者，特別廿家排碳大戶先行測試。下周可能先是交換意見，也期待委員對未來發展有多一些的建議、討論，讓行政機關參考。