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松機遷建 藍委：現在是最好時機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建話題，引發討論。民進黨立委李昆澤強調，桃機運量已滿載，交通運輸能量是否負荷需討論，但國民黨立委洪孟楷則認為，應放眼未來，並盼此議題以專案討論。

交通部昨於立法院交通委員會針對松機遷移評估專案報告。李昆澤表示，未來桃機三航廈啟用後，總計可容納八二○○萬人次，不過桃機推估二○四五年旅運量將達八三八○萬人次，已經滿載，下階段還要評估衛星廊道改善動線，以及第一航廈老舊改建議題；第三跑道完成後，後續也無新跑道建設空間，相關交通運輸量能能否負荷需要討論。

不過洪孟楷認為，松山機場遷建議題不該用現況框住未來十、廿年的台灣想像，若四十年前沒有想到現今半導體發展，如今也不會有新竹科學園區這麼好的成果。

洪孟楷強調，應放眼未來，現在就是松機遷建最好的時機，桃園機場第三航廈明年完工啟用，第三跑道預計二○三○年完工，另還有第一航廈的改建，各單位都應該做專案討論，不要因為是敵對候選人提出就反對。國民黨立委賴士葆則要求交通部成立專案評估小組，共同討論松機遷建碰到的問題。

交通部長陳世凱表示，所有公共政策都值得討論，但從數據上來看，確實桃機量能超載，另也需考量功能性問題，桃機的設計從未思考過國內樞紐或醫療後送問題，若要講入運轉，其效能就會降低，整體設計也需大福改變，這都需要時間。

桃園機場公司總經理范孝倫表示，不管是跑道或航廈容量，都是以國際線客貨運發展做規畫，過去沒有評估松機遷移的課題，桃機自己發展就有很大的努力空間。

松機 李昆澤 松山機場

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