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智慧綠化 環境部年底推都市林專法草案

聯合報／ 記者許維寧李柏澔／台北報導
環境部昨天於北科大召開示範都市林智慧治理記者會，部長彭啓明接受媒體聯訪。聯合報系資料照
環境部昨天於北科大召開示範都市林智慧治理記者會，部長彭啓明接受媒體聯訪。聯合報系資料照

環境部昨與文化部、台科大簽署「科技智慧節能與氣候韌性治理」合作備忘錄，將串聯建國啤酒廠、北科大與空總，推國內首個都市林智慧治理案例。環境部表示，將以ＡＩ建立樹木專屬身分證、算出樹冠遮蔭率，並以大數據找出高溫區等綠蔭缺口，以此補強。

環境部長彭啓明則透露，將於年底前推「都市林專法」草案，希望屆時「樹莫名其妙被砍掉的情況能顯著減少」。

環境資訊科技司長楊耿瑜表示，城市的高溫熱點持續擴散，但遮蔭分布不均，過去種樹多是靠經驗，但缺少長期的數據追蹤，而本次計畫以北科大為核心，使用光達與３Ｄ實景掃描，建立場域樹冠與遮蔭基礎線，算出透光率、步行遮蔽率、體感溫度，再使用ＡＩ輔助進行選址種樹。也為每棵樹建置數位履歷，通盤記錄健康狀況。

楊耿瑜說，屆時民眾能根據系統，知道通勤時「走哪裡最涼」，政府和工程單位也能於施工前了解應該種什麼樹、種多少樹，甚至避免因地下管線延伸樹木移植問題。中央能持續掌握遮蔭數據，將資源優先投入高溫風險高、最需綠蔭的地區。預計年底完成系統建置啟動上線作業，明年依驗證成果評估拓展至更多城市。

此外，環境部擬在今年底前推出「都市林專法」草案。根據環境部規畫，專法將包含智慧治理、適地適種、城鄉地景、木質資源循環、公私協力及森活健康等六面向。

彭啓明表示，未來都市林專法，樹不會再形同路燈，說移就移，而是把樹當作基礎建設、當成生命對待，若樹木必須移除，一定要有程序讓周圍的居民理解知情；若樹生病，也一定要有醫治程序，而非馬上將其移除。

彭啓明說，有歷史意義的老樹更要妥適保存，若因為城市開發必須移除，也建議由專業評估處理再行移植。甚至樹木修剪時也要有一定程序，而非如過去把樹剪成禿頭。環境部則說，已跟農業部研商，將既有種樹養護相關指引及專業人員制度納入專法。

環境部 彭啓明 都市林專法

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