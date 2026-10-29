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食藥署列9大藥品影響行車

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
食藥署提醒，藥駕並非只有服用安眠藥才會發生，部分民眾習慣自行購買感冒藥、抗過敏藥物，卻忽略其中某些成分可能引起嗜睡。聯合報系資料照
食藥署提醒，藥駕並非只有服用安眠藥才會發生，部分民眾習慣自行購買感冒藥、抗過敏藥物，卻忽略其中某些成分可能引起嗜睡。聯合報系資料照

吃藥後開車、騎車，一旦「藥駕」，發生車禍，可能觸犯公共危險罪。衛生福利部食品藥物管理署提醒，除了安眠藥、肌肉鬆弛劑之外，部分感冒藥、止痛藥、降血壓及降血糖藥物也可能影響駕駛能力。

警方強力查緝毒駕，但傳出有民眾因服用合法藥物，警方攔查後唾液毒品快篩呈陽性，引發藥駕認定及執法爭議。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，部分藥物雖然具有治療效果，但也可能影響行車安全。

黃玫甄列舉九大恐影響駕駛安全的藥品，包括安眠藥、肌肉鬆弛劑、麻醉藥、部分止痛藥／感冒藥、散瞳劑、部分抗組織胺藥、部分降血糖／血壓藥、部分抗焦慮／憂鬱藥、部分抗精神病藥。

以降血壓藥物為例，可能導致頭暈、頭痛、視力模糊、倦怠、肌肉無力等。服用止痛藥，則可能頭昏眼花、疲勞；止咳感冒藥則容易引發嗜睡、手腳無力、注意力不集中等副作用。黃強調，並非上述所有類別藥物均會影響駕駛，也不代表服藥後開車，就一定違法，實際影響程度則視藥品種類、劑量及服藥後身體反應而定。

食藥署也與交通部分別製作藥駕宣導單張及「常見用藥安全駕駛指引」，提醒開車前先評估自身狀況，民眾領藥或購買成藥時，也應詢問醫師、藥師「吃藥後能不能開車」、「服藥後多久才能駕駛」。

食藥署 藥品 快篩

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