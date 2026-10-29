聽新聞
0:00 / 0:00

修法嚴管 微型電動二輪車毒駕增7倍

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
截至今年九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅逾七倍。聯合報系資料照片
截至今年九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅逾七倍。聯合報系資料照片

截至九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅達百分之七一七。因毒駕肇禍頻仍，交通部修法懲處，一般汽機車毒駕者，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入，並吊銷駕照、三年內不得重新考領；再犯或肇事致人傷亡，經吊銷駕照者，終身不得考領。毒駕罰鍰採最高額，機車十二萬元、汽車十五萬元。

另鑑於微型電動二輪車毒駕件數上升，交通部也規畫修法，比照汽機車規定，增訂毒駕、拒檢及拒測者一併沒入車輛及扣繳牌照的規定，預計下月將草案報行政院核轉立法院審議。

微型電動二輪車俗稱電動自行車，僅掛牌納管，滿十四歲就可騎乘，截至今年八月底，全台已有四十六點三萬輛微型電動二輪車完成登檢領照。不過交通部昨於立法院交通委員會針對酒（毒）駕專題報告時提到，微型電動二輪車毒駕件數有上升趨勢。

據警政署統計，微型電動二輪車酒（毒）駕、拒測件數，今年截至九月，酒駕件數有一八九一件，相較去年同期一六二一件，增加二七○件，增幅百分之十七。毒駕則有五八○件，較去年同期七十一件，增加五○九件，增幅百分之七一七，拒測件數有一八一二件，相較去年同期一四七八件，增加三三四件，增幅百分之廿三。

交通部表示，已與警政署共同研商修正道路交通管理處罰條例，並採納警政署建議，提高微型電動二輪車毒駕罰則，駕駛微型電動二輪車者，比照汽機車毒駕、拒檢、拒測規定，增訂一併沒入該車輛及扣繳牌照的規定，以提高嚇阻力，預計十一月底將修正草案陳報行政院核轉立法院審議。

交通部表示，毒駕新制將加重一般汽機車毒駕罰則，首次毒駕，機車罰十二萬元，汽車罰十五萬元；第二次累犯，加罰九萬元，第三次按前次罰鍰再加罰九萬元，罰鍰累計無上限。毒駕拒測罰鍰也提高，首次即罰廿七萬元，第二次起拒測累犯按前次罰鍰再加罰十八萬元，累計無上限。

而毒駕或毒駕拒測，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入。為避免沒入未領回車輛占用放置空間，未領回車輛公告期間由三個月縮短為一個月，預計十月卅一日實施。

毒駕 修法 交通部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毒駕新制10月31日起實施 首犯最高罰15萬元

偽陽風波 藥駕舉發禁無差別唾篩

道安死亡 高齡者年增23人

降低誤判 澳二次唾篩、設專家小組

相關新聞

護理師加薪3至5萬？石崇良：待求證

醫師公會全國聯合會理事長陳相國日前公開節目宣稱，賴政府上台後，護理師平均加薪三萬至五萬元，在ＡＩ幫忙下，六分鐘就能交班，此番談話引起基層護理人員炸鍋。民眾黨立委邱慧洳昨於立院質詢時要求衛福部長石崇良回答哪家醫院已加薪三萬至五萬元？石崇良僅說，他會與陳相國求證一下。

影響國安 失智症診斷照護率僅67.6%

二○二六年全國失智症人口近四十萬人，隱然成為另一個國安議題，且各縣市診斷及照護資源存在明顯落差，最新統計顯示，二○二四年全國失智症診斷照護服務比率僅百分之六十七點六，十個縣市低於全國平均，金門縣最低，僅百分之四十五點九，台北市則為百分之五十八點一。

學者：失智症照護最大挑戰 在找出未診斷患者

對於這項調查結果，亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，應與收案對象及確診定義等因素有關，統計數字無法反映真實需求現況，不過，失智照護政策需因地制宜，考量各縣市失智人口規模、城鄉資源差距、土地範圍與照顧量能，才不會讓政策空轉或使用率極低。

感染機率高於女性 男性也應接種HPV疫苗

男性一生感染人類乳突病毒（HPV）的機率高，不僅可能引發俗稱「菜花」的尖形濕疣，持續感染高致癌型病毒也與口咽癌、肛門癌及陰莖癌有關。泌尿科醫師張奕凱提醒，HPV疫苗並非女性專屬，即使伴侶固定、生活單純，仍無法完全排除感染風險，男性應及早接種，降低相關疾病風險。

健康主題館／我喝無糖就健康？專家：不能取代白開水

不少人為了健康，點飲料都選「無糖」，但無糖飲料能完全取代白開水嗎？天主教聖馬爾定醫院營養室副主任尤偉銘表示，無糖飲料中的水分可被人體吸收利用，也能計入每日水分攝取量，但不同飲品含有的咖啡因、鈉及其他添加物各異，仍可能造成身體負擔，建議喝白開水應占每日飲水量的一半以上。

治療靜脈曲張 多年膝痛也改善

一名70多歲女性，多年來飽受下肢靜脈曲張困擾，雙腿可見明顯突出、彎曲血管，每當久站或走路較久，雙腿就易痠脹沉重，到了下午更明顯。除了腿部不適，她還有長期膝蓋疼痛問題，一直以為是年紀大、膝關節退化所致，因此多年來也沒有把「膝痛」和「腿部血管」聯想在一起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。