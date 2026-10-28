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薔琵颱風致農損逾4.4億 蒜頭、釋迦損失最嚴重

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薔琵颱風致農損逾4.4億 蒜頭、釋迦損失最嚴重

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據農業部最新薔琵颱風造成農業災情統計，截至今日傍晚17時止，農業產物及民間設施估計損失計4億4623萬元，其中損失最嚴重的農作為蒜頭、番荔枝（釋迦）、茂谷柑、落花生及香蕉等。聯合報系資料照
根據農業部最新薔琵颱風造成農業災情統計，截至今日傍晚17時止，農業產物及民間設施估計損失計4億4623萬元，其中損失最嚴重的農作為蒜頭、番荔枝（釋迦）、茂谷柑、落花生及香蕉等。聯合報系資料照

根據農業部最新薔琵颱風造成農業災情統計，截至今日傍晚17時止，農業產物及民間設施估計損失計4億4623萬元，其中損失最嚴重的農作為蒜頭、番荔枝（釋迦）、茂谷柑、落花生及香蕉等。

縣市受損部分，以雲林縣損失1億4772萬元（占33％）、台東縣損失6007萬元（占13％）、台中市損失5914萬元（占13％）、屏東縣損失5077萬元（占11％）及苗栗縣損失2703萬元（占6％）較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額3億5684萬元，農作物被害面積6587公頃，被害程度22％，換算無收穫面積1436公頃，受損作物主要為蒜頭，損失金額6586萬元，其次為釋迦、茂谷柑、落花生及香蕉等。

畜產損失估計金額9萬元，受損畜禽主要為豬；民間設施估計損失金額8930萬元，包含水平棚架網室及塑膠布溫網室受損、新北市畜禽舍損失，以及屏東縣、台東縣及花蓮縣漁船筏及定置網損失。

薔琵颱風 釋迦 蒜頭 農業部

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