薔琵颱風致農損逾4.4億 蒜頭、釋迦損失最嚴重

薔琵颱風日前影響台灣，因後期路徑曲折多變，各國預報一度出現分歧，也引發民眾熱議「這次颱風到底誰預測得最準？」氣象粉專「天氣即時預報」近日整理台灣、美國、日本、中國、香港及韓國等6個國家及地區的歷史預報資料，將約45筆預報紀錄與颱風實際路徑進行比對。結果顯示，台灣平均預報誤差為94.9公里，排名第二，僅次於美國；其中，24小時路徑預測，台灣誤差最小。

2026-10-28 17:32