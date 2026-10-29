十大不良習慣 升高風險

南山人壽透過「2026國人生活習慣大調查」，整理國人12大關鍵發現。南山人壽健康與市場發展部資深協理王保勲指出，十大不良生活習慣會增加代謝症候群風險，但仍有逾六成國人未規律肌力訓練、每周吃甜食，特別是20多歲年輕族群生活習慣值得關注。

王保勲表示，代謝症候群患者未來罹患糖尿病的風險約為一般人的六倍、高血壓約四倍、高血脂約三倍，相關風險與生活型態密切相關。

12項關鍵發現包括，一、逾六成受訪者沒有規律肌力訓練，肌力和運動量都不足；二、逾五成每天久坐6小時以上；三、51.8%受訪者每周都吃高油高熱量食物，又以20到29歲年輕族群最嚴重；四、約60.8%民眾每周會吃甜食，20到29歲更高達73%；五、逾三成民眾每周都出現睡眠障礙；六、高壓族群年輕化，20到29歲比率高達43%；七、晚睡又睡不夠或高油、吃宵夜和甜食者，近半數過重或有肥胖問題。

八、女性更易久坐、運動不足、有睡眠障礙和吃甜食，男性則更愛高油高熱量食物與宵夜；九、國人最擔心得到癌症、失智症和心血管疾病；十、大腸癌登上最擔心癌症的榜首，肺癌居次；十一、醫療與長照準備嚴重不足，平均缺口仍有345萬元；十二、為籌措醫療與長照準備金，70.3%透過保險規劃，49%選擇股票、基金投資，35.3%採銀行存款，但有11.8%尚未開始準備。