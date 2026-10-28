巧虎開口說族語！「可愛巧虎島」四大原民族語配音版登場

巧虎說族語！原民會今日於華山文創園區Magic Box舉辦「族語童萌‧巧虎同行」巧虎族語動畫首映會。在首次曝光的「可愛巧虎島」族語版動畫中，孩子熟悉的巧虎角色以阿美族、排灣族、泰雅族及布農族等族語對話。台下族語教師、配音人員及親子家庭齊聚，部落新朋友「巧虎」與「琪琪」也來到現場，帶領小朋友們一起唱唱跳跳，共度看影片說族語的快樂時光。

原民會與原語會攜手推動「可愛巧虎島族語配音計畫」，獲得日商倍樂生的公益授權，將「可愛巧虎島」動畫配上原民族語。第一階段花了五個月的時間，從配音人才培訓到配音錄製，完成四族、每族十集的族語動畫配音成果。首映會邀請新北市新莊區丹鳳國小附設幼兒園及桃園市復興區立幼兒園等沉浸式族語幼兒園學童，亦邀請台北市及新北市學校族語教學第一線教師共同觀賞。

「這四十集是美好的起點。」原語會董事長俄鄧‧殷艾表示，還有12族、120集的「可愛巧虎島」族語版尚待錄製，希望有願意獻聲的原民青年可以加入培訓行列。他指出，巧虎的生活情境中融入品格教育、生活禮儀和人與人之間的互動，最重要的是情緒管理，「巧虎每天都開開心心，希望小朋友學族語也能開開心心。」

原民會主委曾智勇表示，幼兒時期是語言發展的黃金階段，希望將族語版巧虎動畫提供給沉浸式族語幼兒園與部落使用，鼓勵更多族人開口說族語。日商倍樂生台北分公司總經理小沼和幸表示，巧虎陪伴台灣兒童已超過卅年，希望小朋友開心觀賞巧虎卡通時，也能聽到自己熟悉的語言。

原語會表示，此一計畫結合族語人才培訓、翻譯與動畫配音錄製，讓具備族語能力的人才學習角色聲音表現、配音技巧及錄音流程，並將培訓所學運用於動畫製作。配音成果不僅提供兒童透過角色對話與故事情節接觸族語、模仿發音的機會，也展現族語人才培育與影音製作相互結合的實際成果。原民會與原語會規畫自11月起，持續辦理其他族群的配音人才培訓與動畫錄製工作，讓更多族群的語言能夠透過兒童熟悉的影音形式呈現，也為族語人才創造更多參與配音實作的機會

原民會上午在Magic Box(華山1914文化創意產業園區)舉辦「族語童萌・巧虎同行」-巧虎族語動畫首映會，小朋友一同歡慶「可愛巧虎島」族語版本的正式上線。記者曾學仁／攝影

原民會上午在Magic Box(華山1914文化創意產業園區)舉辦「族語童萌・巧虎同行」-巧虎族語動畫首映會，原民會主委曾智勇 Ljauue Zingrur，財團法人原住民族語言研究發展基金會俄鄧‧殷艾 Eteng, Ingay 董事長，以及日商倍樂生台北分公司小沼和幸總經理共同出席，一同歡慶「可愛巧虎島」族語版本的正式上線。記者曾學仁／攝影

原民會上午在Magic Box(華山1914文化創意產業園區)舉辦「族語童萌・巧虎同行」-巧虎族語動畫首映會，原民會主委曾智勇 Ljauue Zingrur（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

原民會上午在Magic Box(華山1914文化創意產業園區)舉辦「族語童萌・巧虎同行」-巧虎族語動畫首映會，小朋友一同歡慶「可愛巧虎島」族語版本的正式上線。記者曾學仁／攝影