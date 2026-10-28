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2歲罕病童跨海求藥半年！ 石崇良：沒有任何解釋理由 1個月提檢討流程

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「116年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算」坦言，罕病童等藥長達半年是事實，「沒有任何理由解釋，只有去改善」，承諾將在1個月內完成檢討並提出報告。記者胡經周／攝影
衛福部長石崇良今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「116年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算」坦言，罕病童等藥長達半年是事實，「沒有任何理由解釋，只有去改善」，承諾將在1個月內完成檢討並提出報告。記者胡經周／攝影

本報日前獨家報導，兩歲多「蘇打餅」因反覆癲癇，基因檢測確診為罕見疾病「早發性癲癇腦病變第53型」，但國內並未引進頑固性癲癇幼兒液劑用藥，家屬跨海求藥近半年，這才順利用藥。此案件今天在立法院社會福利及衛生環境委員會成為質詢焦點。

國民黨立委王育敏今質詢，罕病童家長跨海找藥耗時半年，漫長等待的每一天都是煎熬。衛福部長石崇良坦言，等候長達半年是事實，「沒有任何理由解釋，只有去改善」，承諾將在1個月內完成檢討並提出報告。

王育敏指出，衛福部編列龐大醫療與食藥管理預算，陸續成立「藥品供應通報處理中心」、「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」及「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心」等機制。日前卻仍發生病童家長為求用藥，自行在海外奔波找藥長達半年。

「家長甚至未要求健保給付、僅求穩定供藥。」王育敏說，跨海取得專案藥品卡關耗時，每一天都是煎熬，要求衛福部全面檢視環節並限期改善。

食藥署署長姜至剛說，該案所需藥物為抗癲癇及鎮靜安眠用藥，國內雖有錠劑，但病童需要管灌液體劑型，加上該藥品牽涉管制藥品申請，流程因此較長，今年1月提出申請至7月完成取得；未來將針對罕病專案進口及管制藥品申請機制進行整合與加速流程。

石崇良表示，罕見疾病用藥程序須先經國健署進行疾病認定，認定後再確認治療罕藥，再由醫師或醫院提出專案進口申請，因相關藥品病患少且多在國外，相關程序確實有檢討與縮短空間。他說，對於該個案相當關心，將在1個月內完成檢討並提出報告。

癲癇 石崇良 王育敏

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