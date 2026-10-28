腹股溝疝氣如不定時炸彈 醫師提醒異常凸起或隱隱抽痛應就醫

基隆市1名70歲老翁，右側腹股溝腫塊突出長達30年，未多加注意，近期出現陣發性抽痛感求診。衛生福利部基隆醫院一般外科醫師劉韋驛徒手復位，再安排電腦斷層，確診為右側腹股溝疝氣，安排住院動手術後，隔天出院。

劉韋驛說，患者有高血壓合併心血管疾病史，平時有抽菸習慣且容易咳嗽，偶爾也伴隨排便不順。右側腹股溝腫塊因出現抽痛感，才就醫接受手術。

劉韋驛表示，這次手術為「微創內視鏡腹股溝疝氣修補術」，傷口小、術後復原快等優勢，有助年長者減輕傷口疼痛，減少臥床時間，降低術後併發症。

在復發率方面，內視鏡修補與傳統開腹手術相當，若能進一步搭配內視鏡修補專用醫材，更能進一步降低復發率。基隆醫院執行這類微創手術，病人術前午夜開始禁食，手術當天早上入院、下午接受手術，術後若傷口無明顯不適，隔日即可出院。

劉韋驛指出，疝氣好發於年長者、吸菸者、曾接受腹部手術者，以及有長期咳嗽、便祕或從事負重工作等族群。病因主要為腹壁組織隨年齡退化薄弱，加上腹腔內壓力長期上升。臨床病程依嚴重度主要可分為可復性疝氣、難復性疝氣、具急症危險的嵌頓型疝氣與絞窄型疝氣4種型態。

劉韋驛說，可復性疝氣屬於最輕微的階段，患者平躺或以手即可將突出內容物推回腹腔，通常尚未對組織造成實質損傷。長期置之不理，疝氣囊內容物容易形成沾黏，演變為難復性疝氣。若缺損口卡住腸道或組織，更可能急性進展為嵌頓型疝氣，甚至是「絞窄型疝氣」。

劉韋驛表示，一旦血液循環受阻引發缺血，患者會伴隨劇烈腹痛，嚴重時恐導致腸道壞死、穿孔與敗血性休克。提醒民眾若發現自己或家中長者，腹股溝有異常凸起或隱隱抽痛，切勿因初期能推回而輕忽，應儘早至一般外科門診由專科醫師評估與處置。

衛生福利部基隆醫院一般外科醫師劉韋驛說，疝氣好發於年長者、吸菸者、曾接受腹部手術者，以及有長期咳嗽、便祕或從事負重工作等族群。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院一般外科醫師劉韋驛說，疝氣好發於年長者、吸菸者、曾接受腹部手術者，以及有長期咳嗽、便祕或從事負重工作等族群。圖／部基提供