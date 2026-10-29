感染機率高於女性 男性也應接種HPV疫苗

男性一生感染人類乳突病毒（HPV）的機率高，不僅可能引發俗稱「菜花」的尖形濕疣，持續感染高致癌型病毒也與口咽癌、肛門癌及陰莖癌有關。泌尿科醫師張奕凱提醒，HPV疫苗並非女性專屬，即使伴侶固定、生活單純，仍無法完全排除感染風險，男性應及早接種，降低相關疾病風險。

張奕凱表示，HPV主要透過皮膚及黏膜的親密接觸傳播，不能單憑伴侶人數或生活型態判斷感染風險。根據美國疾病管制與預防中心CDC資料指出，男性一生感染HPV的機率約91.3%，高於女性的84.6%；研究也顯示，僅約7.7%的男性自然感染後會產生可偵測抗體，因此曾感染不代表具有足夠保護力，仍可能再次感染。

高致癌型HPV也可能感染口腔及咽喉，美國CDC資料指出，當地約60%至70%的口咽癌與HPV有關。張奕凱提醒，若持續喉嚨痛、吞嚥疼痛、耳痛、聲音沙啞或頸部出現腫塊，應及早就醫；生殖器若出現持續紅斑、潰瘍、異常分泌物、硬塊或不易癒合的病灶，也應接受檢查。

低風險型HPV可能造成俗稱菜花的尖形濕疣。張奕凱表示，病灶初期通常較容易處理，但若範圍擴大或反覆復發，可能須多次接受藥物、電燒或雷射治療，增加時間與費用負擔，治療後也應依醫囑回診追蹤。

台灣自2025年9月起將公費HPV疫苗接種對象由國中女生擴大至國中男生。張奕凱表示，HPV疫苗可預防尚未感染的疫苗涵蓋型別，但無法清除既有感染，也不能治療已形成的菜花或癌症，因此預防感染格外重要。