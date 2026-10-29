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治療靜脈曲張 多年膝痛也改善

聯合報／ 蔡承根／義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師
靜脈曲張治療前後比較，治療後原本明顯突出的曲張靜脈大幅消退，腿部外觀及不適症狀明顯改善。圖／蔡承根醫師提供
靜脈曲張治療前後比較，治療後原本明顯突出的曲張靜脈大幅消退，腿部外觀及不適症狀明顯改善。圖／蔡承根醫師提供

一名70多歲女性，多年來飽受下肢靜脈曲張困擾，雙腿可見明顯突出、彎曲血管，每當久站或走路較久，雙腿就易痠脹沉重，到了下午更明顯。除了腿部不適，她還有長期膝蓋疼痛問題，一直以為是年紀大、膝關節退化所致，因此多年來也沒有把「膝痛」和「腿部血管」聯想在一起。

近期她因靜脈曲張症狀加重接受治療。治療後，原本突出的血管及腿部痠脹、沉重感明顯改善，連困擾她多年的膝蓋疼痛竟也大幅減輕。

一般民眾提到膝痛，最先想到的通常是退化性關節炎、軟骨磨損或肌腱韌帶問題。不過，部分膝部不舒服，可能不完全來自關節本身。慢性靜脈疾病造成下肢靜脈壓升高、血液回流不良時，除了常見的腿部痠、脹、沉重、抽筋及水腫之外，膝蓋周圍也可能出現痠痛、緊繃或脹痛感。

醫學研究發現，慢性靜脈疾病與膝骨關節炎經常同時存在。有研究針對同時患有膝骨關節炎與下肢靜脈曲張的患者進行靜脈治療，結果發現約七成患者治療後主觀膝部症狀有所改善；另有研究指出，膝骨關節炎患者出現靜脈功能不全的比例較高，推測靜脈鬱血與回流障礙可能影響膝部周圍甚至軟骨下骨的微循環，使局部靜脈壓及骨內壓增加，進而成為疼痛來源之一。

不過，這並不代表所有膝蓋痛都是靜脈曲張造成，也不能以治療靜脈取代骨科評估。但如果膝痛同時伴隨明顯靜脈曲張、腳腫、沉重、痠脹，而且具有「久站久走後加重、下午或晚上較明顯，休息或抬腿後改善」等特徵，就應進一步評估下肢靜脈循環。

膝蓋痛原因很多，尤其年長者可能同時存在關節退化與靜脈循環不良。與其把所有疼痛都歸因於「年紀大、關節退化」，更重要的是找出真正造成症狀的來源。若能同時從關節、肌肉與血管循環等不同角度評估，有時治療的不只是腿上突出的血管，也可能改善多年被忽略的下肢疼痛。

靜脈曲張 關節炎 血管

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