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空調換季收工！冷氣冬眠前少做一動作 當心明年開機飄異味

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
冷氣換季停機前，建議先取下濾網清洗。圖／486團購提供
冷氣換季停機前，建議先取下濾網清洗。圖／486團購提供

隨著天氣逐漸轉涼，家中冷氣也準備進入休眠期，不少人關機後，就一路等到隔年夏天才重新啟動。家電達人486先生提醒，冷氣長時間停機前，清潔和乾燥都是重要的收尾工作，可避免明年重新開機時面臨異味困擾。

486先生指出，冷氣經過數個月的頻繁運轉，濾網可能已累積不少灰塵與毛絮。準備長時間停機前，建議先取下濾網清洗，待完全乾燥後再裝回，並適度擦拭機身和出風口，減少髒污累積。

若冷氣過去就有明顯霉味、漏水或出風異常等情況，單靠清洗濾網未必能解決問題，可請專業技師檢查室內機內部及排水狀況，必要時進行拆洗，避免等到隔年急著使用時才處理。

機體內部若殘留水氣，恐讓產生異味和霉味的機率大增。486先生建議，完成內、外部的清潔後，啟動「送風」或「乾燥模式」運轉至少1至2小時，才進入長時間停機。

除了室內機，室外機周邊也別忘了整理。可先清除周邊的落葉與雜物，保持通風，避免影響散熱；切勿自行拆卸外殼或直接以高壓水柱沖洗，以免損壞零件或造成安全風險。若發現機體外觀受損、運轉時有異常聲響或不明漏水情形，應請專業技師進一步檢查。

486先生建議，冷氣一年至少安排兩次深度清潔，分別在秋冬長時間停機和隔年夏天重新啟用前，不僅有助減少異味、霉味困擾，也能維持冷房效率、降低耗電量，並延長使用壽命。

冷氣室外機周邊需保持清潔和通風，不可自行拆卸外殼或用高壓水柱沖洗。圖／486團購提供
冷氣室外機周邊需保持清潔和通風，不可自行拆卸外殼或用高壓水柱沖洗。圖／486團購提供

冷氣濾網清洗完成後，需待完全乾燥再裝回。圖／486團購提供
冷氣濾網清洗完成後，需待完全乾燥再裝回。圖／486團購提供

冷氣<a href='/search/tagging/2/換季' rel='換季' data-rel='/2/139753' class='tag'><strong>換季</strong></a>停機前，適度將出風口和機身進行擦拭，減少髒污累積。圖／486團購提供
冷氣換季停機前，適度將出風口和機身進行擦拭，減少髒污累積。圖／486團購提供

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