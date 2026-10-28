超強聖嬰年強颱偏多 2026年已10個

氣象署今天表示，根據統計，1997、2015及今年這3個超強聖嬰年份，均呈現強烈颱風數量偏多、比例較高，以及平均生成位置偏東的特徵；今年截至今天，已累計10個強颱。

聯合國日前警告，目前席捲全球的聖嬰現象可能破歷史紀錄，呼籲各國應立即採取緊急行動，為最壞情況做好準備。

交通部中央氣象署今天在臉書「報氣候 - 中央氣象署」表示，超強聖嬰發展期間，熱帶太平洋的海溫分布與大氣環流會隨之改變，也可能進一步影響西北太平洋的颱風生成環境與活動特徵。

氣象署比較1997、2015及2026年（截至今天為止）這3個超強聖嬰年份的強烈颱風數量、比例及平均生成位置。

氣象署說明，1997、2015及今年截至今天的強烈颱風數量分別為11、9及10個；5個強反聖嬰年份（1998、1999、2007、2010、2020）的強烈颱風數量都不超過3個，顯示超強聖嬰發展期間，強烈颱風數量呈現偏多的特徵。

氣象署指出，統計1996至2026年（截至今天），1997、2015及2026年這3個超強聖嬰年份的強烈颱風平均比例約為33.3%，高於正常年的16.2%及反聖嬰年的13.4%；這3年的強烈颱風不僅數量偏多，占全年颱風的比例也明顯較高，呈現超強聖嬰年份強烈颱風活動較為活躍的特徵。

另外，超強聖嬰發展期間，熱帶太平洋海溫分布與大氣環流會隨之改變，西北太平洋季風槽會向東延伸，颱風生成位置平均也會偏東。當颱風在較偏東的海域生成時，可能具有較長的海上發展路徑與時間；若海洋熱含量及大氣環境條件適合，便有機會持續增強，進而發展為強烈颱風。

不過，氣象署強調，颱風能否增強，仍受到海洋與大氣環境等多重因素影響，不能單憑生成位置判斷。