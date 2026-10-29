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健康你我他／AI儀器愛相隨

聯合報／ 文／林重匡（北市萬華）
AI無法計數的愛，助我力挽狂瀾父親的腸癌。圖／林重匡提供
AI無法計數的愛，助我力挽狂瀾父親的腸癌。圖／林重匡提供

母親月初清晨的一通急切電話，哭喊著說：「爸爸檢查出十二指腸腫瘤開刀」，我的世界掉入了闇黑深淵。

我緊急地要去醫院看爸爸，詢問AI，結果很快搜尋到爸爸所在醫院探病時間為上午11點到下午兩點，但是探病陪病都要網路登錄，我一時心涼了半截，這樣來得及嗎？燃眉之急迫使我打電話到醫院，結果該病房護理師告訴我：「人直接過來就可以探病了。」

於是，我飛奔到醫院，小妹正在陪病，爸爸能及時看到我，眼淚掉了下來，我也垂淚，如果我還執迷不悟查詢網路登錄系統，有沒有可能會發生憾事？

我親手餵爸爸吃流質食物餐，每逢休假一路趕往醫院，就為了好好照顧爸爸，護理師們看見我們兒女孝順，在我們反映擔憂爸爸打針抽血的傷口後，還會提供人造皮改善，並且不時以高科技儀器測試爸爸尿液容量與排出量是否成正比等各項數據。

標榜引進多少AI儀器的醫院，但還是要佐以我們的愛，抵禦爸爸感嘆時日無多的懷憂喪志。

爸爸啊！我們全家人都愛你，讓我們來照顧你，用AI永難計數且不會有誤差的愛來照顧你。

人生的濤浪幾何洶湧，我願意用愛，使盡洪荒之力，與死神拔河，力挽狂瀾，贏回我們永遠的幸福光年。

下一堂AI課，由你決定！

腫瘤 護理師 陪病

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