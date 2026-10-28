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南科四期面臨草鴞保育挑戰 國科會：生態與產業雙贏為目標

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

南科四期規畫面對草鴞的挑戰，環保團體要求開發單位於動工前落實草鴞保育計畫，國科會表示，南科管理局將續依環境部召開第二階段環境影響評估範疇界定會議結論辦理。

南科四期沙崙園區規畫提供台積電等大廠興建次世代先進製程廠房，然而一級保育類動物草鴞存續也引發爭議。環保團體今於立法院舉辦記者會指出，南科四期的規畫恐成將草鴞逼向絕路的四面楚歌工程，要求提出有效的草鴞保育計畫，並於動工前落實執行。國科會表示，南科管理局將續依環境部召開第二階段環境影響評估範疇界定會議結論辦理。

國科會表示，本會重視各界對於園區生態的關切，南科管理局以「生態先行」開發原則，目前已依專家建議進行生態棲地營造工作及保育計畫，期能達到生態與產業雙贏之目標。本案依法進行二階環評，南科管理局將續依環境部召開第二階段環境影響評估範疇界定會議結論辦理。

南科 草鴞 生態

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