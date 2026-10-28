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籲珍惜健保…還原陳相國受訪內容 不只有談護理師加薪、導入AI早交班

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國批評，柯文哲身為醫師不該混淆健保與醫療，若將健保是為社會福利，會害死整個健保制度。聯合報系資料照
中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國批評，柯文哲身為醫師不該混淆健保與醫療，若將健保是為社會福利，會害死整個健保制度。聯合報系資料照

醫師公會全聯會理事長陳相國於十月廿一日接受Podcas節目「博音」專訪，主要談補助65歲以上長者健保費造成的衝擊，粗估補貼支出達400億元，政府若有經費餘裕，應投入醫療資源。但他提及護理師平均已加薪3萬至5萬元，並在AI幫忙下，6分鐘就能交班，節目於本周播出後，引發基層護理人員反彈。

陳相國受訪表示，65歲以上長者平均年所得約12萬元，但資產可能達1600萬元，20至64歲年輕人所得在稅率20%以下，一年收入約35萬至40萬元，資產約700萬元左右。長者人口占19.6%、但醫療支出卻達43%，修法通過後，幾乎80%的六十五歲以上老人都不用繳健保費，目前前粗估中央補助經費約400億元，但2049年達628億元，對於年輕人是不小的負擔。

博恩提問，全聯會聲明提及有400億元經費餘裕，應投入醫療資源，醫院現在最需要的是人力還是金錢？陳相國回應，若有400億元，第一可以改善醫護環境，現在醫護人員相當辛苦，醫院護理師要輪班，但所得不高且稅金很重，如果有經費可以提供津貼，增加收入並讓稅金減少，可留住優秀的醫師跟護理人才。

陳相國說，400億元可以做很多事，在重症醫療方面、急診需要資源挹注，癌症用藥、罕病用藥等新藥開放能幫助癌症及罕病患者。

博恩追問，「聽到醫護人員他們的薪水還需要去額外爭取，為什麼大家還不罷工？」他說自己曾在法國待了一年「總覺得罷工是很自然的事情」。

陳相國表示，護理師最辛苦是約3、4年前，後來新政府上台後，平均每位醫院護理師加薪程度約3到5萬元不等，現在很多醫院導入AI系統來幫助護理師。

他舉例，小夜班護理師上班時間是下午4點到晚上12點，需要3點半就前往醫院交班、12點下班後也需要交班，可能半夜4點才真正下班，寫完護理紀錄。

但現在有AI協助記錄，像幫病人打抗生素、量血壓等，可以透過AI連線，護理紀錄下班時一鍵生成，確認沒問題再簽名就可以，很多醫學中心12點交班，12點06分就可以下班，是很大的改革。

陳相國呼籲，大家應該珍惜並慎重使用醫療資源，並對醫護人員友善。健保制度維持這麼多年，是很多人心血共同努力的成果，健保照顧很多弱勢族群及長輩，要讓健保制度好好發展，避免財務危機讓健保無法永續。

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