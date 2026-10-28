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颱風薔琵農損增至4.4億元 蒜頭受害最嚴重
颱風薔琵造成農業災情。農業部統計，目前損失增至新台幣4.4億元，農作物以蒜頭受害最嚴重。
農業部發布新聞稿，經農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料至下午5時，颱風薔琵造成的農業產物及民間設施損失，達4億4623萬元。
農業部統計農產損失金額3億5684萬元，農作物被害面積6587公頃，被害程度22%，換算無收穫面積1436公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積468公頃，損害程度33%，換算無收穫面積156公頃，其次為番荔枝、茂谷柑、落花生及香蕉等。
縣市受損情形，農業部表示，以雲林縣損失1億4772萬元最多，其次是台東縣6007萬元、台中市損失5914萬元、屏東縣損失5077萬元、苗栗縣2703萬元。
另有畜產損失9萬元，受損畜禽主要為豬；民間設施損失8930萬元，包括水平棚架網室及塑膠布溫網室、畜禽設施、漁船筏及定置網。
農業部持續更新災情報告資料。
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