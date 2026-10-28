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布農青年尋根 串起原民文化傳承與山林永續

中央社／ 台北28日電

農業部林業及自然保育署南投分署今天在台灣博物館南門館小白宮，舉辦「把路走回來」新書發表會，透過布農族青年王勇傑的尋根故事，串起原民文化傳承與山林永續。

王勇傑是東埔部落返鄉青年，「把路走回來」是記錄他重返部落的故事，包括走訪昔日獵場與生活場域，追溯家族與氏族遷移的足跡，並透過與部落長輩交流、重新踏查祖先曾經生活的地方，逐步拾起散落在地名、家族故事與狩獵經驗中的記憶，也重新理解自己與土地、家族及文化之間的關係。

「把路走回來」書中所描寫的狩獵，與布農族的生活智慧、文化倫理、家族關係、信仰及祭儀傳承緊密相連。透過王勇傑的尋根歷程，可認識布農族傳統狩獵規範、氏族遷徙與土地之間的關係，也看見部落青年在現代生活中重新學習、延續傳統文化的過程。

林保署指出，南投分署長期與東埔部落合作推動狩獵自主管理，透過部落自主參與及持續溝通，逐步建立獵人組織、狩獵公約、成果回報及野生動物資源監測等機制。部落也逐漸凝聚青年、獵人與耆老的力量，將狩獵自主管理的實踐延伸至傳統知識傳承及文化祭儀恢復與振興。

林保署表示，原住民族長期生活於山林，透過狩獵、採集與農耕累積了對土地及生態環境的認識，形成與自然相處、利用資源的傳統智慧。推動山林保育，需要理解生活於其中的人與文化，並透過政府與部落持續溝通、建立夥伴關係，讓在地知識與實務經驗能夠納入山林資源管理。

南投 布農族 傳承

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