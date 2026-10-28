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毒駕新制10月31日起實施 首犯最高罰15萬元

中央社／ 台北28日電

毒駕事件頻傳，交通部修法提高相關罰鍰，包含機車毒駕首犯罰新台幣12萬元，汽車首犯罰15萬元，累犯無上限，同車乘客採連坐法等，10月31日起上路。

台灣近3年毒駕死亡數逐年上升，為了杜絕毒駕奪命，交通部修法提高罰鍰，包含毒駕或毒駕拒測，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入；毒駕者由現行吊扣駕照1至2年，改為吊銷駕照並停止考照3年，毒駕致人重傷或死亡者，或2次毒駕者，終身吊銷駕照。

首次毒駕即按法定最高額裁罰，機車12萬元，汽車15萬元，第2次最高額加罰9萬元，累計無上限，首次毒駕拒測開罰27萬元，第2次45萬元，第3次按前次罰鍰加罰18萬元，累計無上限。

增訂毒駕同車18歲以上的乘客，處6000元至1萬5000元罰鍰；毒駕吊銷後無照上路，罰鍰再加罰提高為3萬6000元，累計無上限，且車輛一律沒入；汽機車駕駛人因吊銷駕照期間，仍駕駛非屬本人的汽機車違反毒駕規定，依所處罰鍰加罰1/2。

針對吸毒者，預防性吊銷駕照且2年不得考照，駕照吊銷後再無照上路，將依無照駕駛罰則加罰3.6萬元，累計無上限，且無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入。

交通部表示，毒駕相關加重罰，從10月31日起上路。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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