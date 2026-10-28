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薔琵颱風帶來雨量 全台水庫進帳豐明年春耕供水可望無虞

中央社／ 台北28日電

枯水期將至，颱風薔琵為入冬前重要的降雨機會。經濟部水利署今天表示，依水庫入流量統計，截至25日，全台主要水庫預估總入流量約2.76億噸，約為1座石門水庫的量，明年春耕供水可望無虞。

水利署今天透過新聞稿指出，截至10月27日，全台主要水庫蓄水率介於84%至100%。其中，北部石門水庫蓄水率達100%，新竹寶山及寶二水庫合計蓄水率達96%；中部鯉魚潭水庫達99%、德基水庫達96%；南部曾文及烏山頭水庫合計蓄水率達90%、南化水庫達99%。

水利署以石門水庫在颱風薔琵期間為例，北區水資源分署密切掌握降雨及水情變化，妥善調度水庫放流，兼顧防洪安全與蓄水需求，並把握入流時機啟動阿姆坪防淤隧道沖淤作業；經降雨挹注及妥善調度，石門水庫於25日蓄水率回升至100%，恢復滿水位，為後續枯水期供水增添保障。

水利署強調，年底前公共用水與二期稻作的秋冬收割期供水可望穩定，一期稻作（春耕）目前看來也是供水無虞。但後續降雨仍有變數，水利署持續與農業部合作，加強灌溉管理及合理調配灌溉水量，節省水庫用水，為明年春季供水預做準備。

水利署表示，將持續監看水情，依降雨、河川流量、水庫蓄水及各地用水需求，滾動檢討水源調度與節水措施，並確保聯通管線、備援水源及相關供水設施於必要時發揮功能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水利署強調，今年6月起推動各項節水調度措施，累計節水調度效益達4.9億噸，相當於約1座曾文水庫的庫容；並依水庫蓄水情形及用水需求，妥善管控水庫放流、加強引水蓄存。

薔琵颱風 雨量 颱風

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