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小家電帶來大希望 謝祖武籲陪伴長照家庭迎暖冬

中央社／ 台北28日電

新電鍋、新洗衣機等家電為辛苦的長照家庭帶來希望，藝人謝祖武與介惠基金會一同走進彰化沿海身心障礙者家庭，呼籲社會大眾歲末傳愛，將愛心送進真正需要的地方。

今年是謝祖武第2年與介惠基金會合作，一同走訪各地，為有需要的家庭提供服務。「介惠的訪視不是一個月一次，而是每一天實際走進家庭，看到需求。」他今天在記者會提到，今年走訪彰化時遇見許多令他印象深刻的照顧者。

其中一名大哥照顧著71歲的弟弟，弟弟因童年經歷而有腦部方面障礙，哥哥每天親自煮飯，再一口一口餵弟弟吃飯，甚至不時拿出牛奶糖和糖果，謝祖武送出新電鍋給大哥，見證這份細膩而深厚的手足之情，令他十分感動。

另一個讓他難忘的故事是「陳姐姐」，謝祖武說，陳姐姐多年來照顧癱瘓弟弟，有自己家庭的陳姐姐，為了照顧弟弟，每天必須往返4趟，長年如一日地付出。介惠基金會因為天天走訪，發現陳姐姐總是辛苦手洗衣服，所以送了一台新洗衣機，將愛心送進真正需要的地方。

陳姐姐現身記者會說，弟弟家中洗衣機壞掉後，衣服、床單都必須一件件手洗，介惠基金會協助添購洗衣機，持續提將照顧服務、舒壓課程，減輕負擔。這次公益大使謝祖武親自到弟弟家關心，丈夫拿出多年前與謝祖武合影的珍貴照片，都成為長照日常裡的一束光。

介惠基金會執行長施欣錦說，基金會每年服務約700個偏鄉家庭，「歲末傳愛」是依據專業訪視評估，將社會大眾的支持化為營養補給、居家安全改善、關懷訪視及照顧者支持等協助，讓長輩、身心障礙者獲得合適照顧，讓家屬在遇到困難、疲倦時，有人可以商量、分擔。

施欣錦表示，民眾可以選擇合適自己的方式，與公益大使謝祖武一起響應「愛心三行動」，以「愛心捐款」或「愛心認購」義賣品支持偏鄉家庭，或透過「愛心三行動」分享活動資訊，號召更多人加入傳愛行列。

家電 長照 謝祖武

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