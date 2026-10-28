2波東北季風接力迎風面有雨 北台灣低溫探17度

氣象署表示，明天天氣相對穩定，30日有一波東北季風短暫影響1天，接著11月2、3日又一波東北季風增強，迎風面易有短暫雨；未來一週北台灣偏涼，局部地區低溫下探至攝氏17度。

中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，明天東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

王品翔表示，30日起至31日清晨東北季風稍增強，桃園以北及東北部地區轉有局部短暫雨；31日白天至11月1日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

王品翔指出，11月2日、3日東北季風再增強影響，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨；11月4日東北季風減弱，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨。

氣溫方面，王品翔說，未來一週各地低溫約21至23度，不過部分空曠地區及近山區平地因輻射冷卻影響，可能會有17、18度低溫；高溫部分，北台灣在東北季風影響期間約26、26度，其他時間會略回升1、2度，南部地區高溫仍約30度左右。

王品翔提醒，明天至30日適逢年度大潮，雲林、金門及馬祖沿海地區在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易及局部淹水現象。

王品翔提到，目前預估今年第30號颱風煙花未來3、4天仍維持強颱，會持續往西北西移動，未來一週對台灣天氣沒有直接影響；然而11月1日至3日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島可能因颱風而有長浪發生。