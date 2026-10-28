機車交通零違規抽獎「131萬495人可抽獎」10月30日公開直播

115年交通安全月「機車常用族交通零違規抽獎活動」，自8月28日至9月30日開放報名，吸引共計169萬9002人報名，活動網站累計瀏覽達380萬2416人次。交通部公路局表示，經比對首波報名者後，共有131萬495人符合抽獎資格，10月30日上午10時將公開抽獎。

115年交通安全月9月1日登場，公路局今年針對機車族推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有有效機車駕照、名下有機車，並在活動期間維持「零違規、零肇事」，就有機會把機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等獎品帶回家。

公路局指出，經比對第一波（8月28日至9月15日）報名者的駕籍、車籍、交通違規及道路交通事故肇事等資格查核後，符合第一波抽獎資格者共計131萬495人。

公路局將於10月30日上午10時於局本部2樓大禮堂舉辦公開抽獎，並透過官方Facebook「公路局：公路人」及YouTube「公路人ROADMAN」雙平台同步直播，邀請民眾屆時一同線上觀看。

公路局表示，本次抽獎秉持公平、公正、公開原則，將由電腦系統自符合資格的抽獎名冊中隨機抽出得獎者，並邀請專業律師及政風單位全程見證；本次抽獎活動，將抽出機車3輛、iPhone手機3支、GARMIN智慧手錶3支，還有安全帽及禮券等多項好禮。

這次最大亮點是多家機車品牌加入，兩波合計準備11輛機車，車款包括Honda ADV350、SUZUKI Gixxer 250、Gogoro Pulse Ultra、SYM DRG、KYMCO G7、YAMAHA CUXiE等。

另外還有10支iPhone 17 256GB、10支GARMIN vívoactive 5智慧手錶，以及全罩式安全帽、3/4罩安全帽、遠東百貨禮券、星巴克禮物卡、7-ELEVEN禮券、全家咖啡、萊爾富抽取式衛生紙等，全部獎項超過800個，總價值逾200萬元。

交通部推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，提供超過包含11台機車、10支iPhone 17等800項、總獎值逾200萬元的獎品。圖為機車騎士示意圖。聯合報系資料照

2026機車常用族交通零違規抽獎活動時間表。圖／AI協作