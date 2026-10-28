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武崙館28組健身器材遭查封 愛力士公告：場館已完成頂讓、會員權益不變

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供
愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供

愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封，成為執行署11月11日上午11時舉辦的「雙11」拍賣會拍賣品。

愛力士健身中心總公司今天公告，武崙館原經營業者已將場館頂讓給另一家公司接續經營，相關法定程序進行期間，場館正常營業。武崙館易主經營，所有會員的會籍、課程等權益維持不變，公司旗下其他場館，為不同法人設立、獨立經營，不受武崙館調整影響。

宜蘭分署指出，這家健身運動生活館位在基隆大武崙商圈，2016年開業後，因應不同健身族群需求，推出儲值型分鐘制、月費制等多元收費方式，並引進多樣器材，打造提供民眾便利的運動空間。

業者長期欠繳勞、健保費，累計超過58萬元未繳納，勞工保險局、中央健保局移送宜蘭分署執行。宜蘭分署扣押健身館存款，但戶頭僅有零星款項，不足清償欠款。分署多次通知負責人，都未到場處理。

宜蘭分署查知業者有意頂讓他人經營，昨天會同移送機關前往這宣健身生活館，查封跑步機、滑步機、腹肌訓練椅、坐姿二頭肌舉彎機、直立式健身車等28類健身器材。

生活館因為仍在營業，宜蘭分署執行查封作業，引起館內健身民眾關注。有人詢問分署人員，健身器材貼上封條後，還能不能使用。還有人說，館分部分美製器材，他在訓練使用時重量穩定性不錯，被法拍有點可惜。

宜蘭分署表示，將與新接手的業者討論處理欠款事宜，如未能完成繳納或承諾分期繳納，將在11月11日上午11時拍賣，屆時接手業者也可參與投標。

愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供
愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供

愛力士健身中心今在臉書公告，武崙館已完成頂讓簽約，會持續經營，會員權益不變。圖／取自愛力士臉書
愛力士健身中心今在臉書公告，武崙館已完成頂讓簽約，會持續經營，會員權益不變。圖／取自愛力士臉書

愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供
愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供

愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供
愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供

愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供
愛力士健身中心基隆武崙館，因積欠勞、健保費58萬多元，館內共28類健身器材被行政執行署宜蘭分署查封。圖／宜蘭分署提供

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