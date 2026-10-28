薔琵颱風預報比一比！台灣「排名第二」僅次美國 這國竟墊底

薔琵颱風日前影響台灣，因後期路徑曲折多變，各國預報一度出現分歧，也引發民眾熱議「這次颱風到底誰預測得最準？」氣象粉專「天氣即時預報」近日整理台灣、美國、日本、中國、香港及韓國等6個國家及地區的歷史預報資料，將約45筆預報紀錄與颱風實際路徑進行比對。結果顯示，台灣平均預報誤差為94.9公里，排名第二，僅次於美國；其中，24小時路徑預測，台灣誤差最小。

「天氣即時預報」表示，此次分析針對各國發布的薔琵颱風歷史預報，分別以24、48、72、96、120小時後的5種預報時長，列出各國「預報vs實際」誤差公里數，數值越低代表預測位置越接近實際路徑。

根據綜合平均各預報時長，美國以誤差值91.4公里位居第一，台灣以94.9公里排名第二，中國為95.3公里排名第三，韓國以99.4公里排名第四，香港為101.1公里排名第五，日本則以122.5公里排名第六。台灣與排名第一的美國僅相差3.5公里，整體表現相當接近。

粉專提出2個值得觀察的點，首先台灣在24小時預測中表現最佳，誤差低於50公里，代表台灣對於「颱風短時間內如何走」相當精準。粉專指出，當颱風接近甚至可能登陸台灣時，路徑即使只差數十公里，也可能造成各地風雨程度明顯不同，因此短期預報對民眾防災準備具有重要意義。

第二，在預測120小時後颱風位置時，台灣以較小誤差排名第二，僅次於美國。相較之下，日本此次120小時預報誤差高達221公里，不僅是該項目中誤差最大的國家，綜合平均排名也位居最後。