失智人口只增不減、獨居長者恐成照護破口 民團籲縣市長政見別太保守

台灣邁入超高齡社會，失智人口持續增加，未來隨著家庭結構改變，獨居及缺乏家庭支持的失智長者恐愈來愈多。台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，目前各縣市首長將失智照護納入具體政見的情形仍相當有限，面對長達十年的失智症政策規畫，地方首長應展現更大企圖心，「政見不用那麼保守」，應提出更積極、符合在地需求的照護目標。

陳筠靜表示，失智照護政策能否真正落實，關鍵在於兩大面向，首先是掌握各縣市失智人口樣貌、服務需求與資源缺口，其次則是強化跨局處、跨縣市合作，整合醫療、社政、警政及社區資源，建立完整的失智照護安全網。

「地方政府不能只看整體服務數量，更應盤點在地人口特性，找出資源不足之處，進一步補強既有服務，甚至發展創新照護模式。」陳筠靜觀察，各縣市人口結構與生活環境不同，失智照護需求自然有所差異。例如部分縣市交通不便，失智者就醫及使用照護服務的交通需求，可能比雙北更加迫切。

陳筠靜舉例，桃園市針對部分未設置失智共同照護中心的醫院，透過增設整合服務據點，擴大協助失智症診斷。屏東等地則發展失智友善社區，其他縣市也陸續針對失智者走失協尋、社區支持網絡等議題提出特色措施。這些作法各有優點，但最重要的仍是能否真正回應當地需求。

陳筠靜強調，失智照護不只是衛生局或社會局的責任，更考驗地方首長整合資源的能力。以失智者走失為例，看起來是屬於警政協尋業務，但若同一名長者反覆走失，就不應只是每次找到人、送回家便結案，而應進一步了解家庭照護是否出現困難，需要社會局、衛生局介入。

「若能透過警政、社政與衛政單位合作，在當事人及家庭願意接受協助的情況下，及早轉介照護資源，就有機會避免問題反覆發生。」陳筠靜認為，各局處資源整合，才是真正發揮社會安全網功能，而非只在緊急事件發生後被動處理。

陳筠靜表示，隨著人口老化，失智人口只會愈來愈多，未來還將伴隨獨居增加、家庭照顧功能減弱等問題。如果仍將照護重心放在增加服務量能，卻忽略前端預防、早期診斷及社區支持，恐怕難以因應長期需求。