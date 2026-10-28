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身障少年家有癌父 同學打包吃剩午餐讓他拚上竹中逆轉人生

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新埔國中80周年校慶，校友詹翔欽回憶父親罹癌、家陷困境時，師長與同學以獎學金、打包營養午餐相助，成為他逆轉人生的力量。圖／詹翔欽提供
新埔國中80周年校慶，校友詹翔欽回憶父親罹癌、家陷困境時，師長與同學以獎學金、打包營養午餐相助，成為他逆轉人生的力量。圖／詹翔欽提供

新竹縣新埔國中迎接80周年校慶，第59屆校友、「虎克船長」詹翔欽回憶，國中時父親罹癌、家中經濟陷困境，老師奔走申請獎學金，同學更將吃剩的營養午餐打包讓他帶回家，一份份溫暖成為他逆轉人生的力量，如今他已巡迴演講逾千場。

詹翔欽為台灣大學生物科技管理碩士，現為虎克茶創辦人、新竹縣社群自媒體職業工會創會理事長。他表示，自己天生左手肘萎縮，起跑點與別人不同，但國中時真正讓他感到沉重的並非身體上的殘缺，而是父親突然確診癌症，家中經濟瞬間跌入谷底，當時僅13、14歲的他，對未來充滿徬徨與無助。

「就在快被命運擊垮時，新埔國中師生接住了我」，詹翔欽回憶，老師四處奔波，替他尋找、申請各種獎學金；更讓他至今想起仍會眼眶泛紅的，是班上同學每天中午用餐後，總會默契地將剩下的營養午餐打包，讓他帶回家。

「那一份份打包回家的營養午餐，提在手裡總是熱騰騰、沉甸甸的」，詹翔欽說，這些食物不只餵飽一家人，更承載師長及同學沒有說出口的愛，也化成他拚命讀書、力爭上游的動力，最後順利考上新竹中學，第一次真切感受到自己擁有改變命運的力量。

10年前新埔國中70周年校慶，詹翔欽以校友身分返校演講，看著台下一雙雙眼睛，彷彿看到當年提著營養午餐、滿心迷惘的自己，也讓他萌生把這份溫暖傳遞下去的念頭。此後，他展開巡迴演講，足跡遍及全台各級學校、扶輪社及企業，至今已累積超過千場。

詹翔欽說，每次拿起麥克風，都會想起在埔中的日子，也希望告訴更多人，「即便手裡拿著一副不完美的牌，只要不放棄，一樣能打出漂亮的人生局。」

如今母校邁入80周年，他持續帶著客家子弟的硬頸精神闖蕩，投入創業、凝聚在地青年力量，也重拾書本拓展視野。他說，這些跨界挑戰與衝勁，追本溯源，都來自當年那個在困境中，被師長與同學用愛拉拔長大的埔中少年，「謝謝那些年的營養午餐，謝謝那些年的諄諄教導。」

新埔國中80周年校慶，校友詹翔欽回憶父親罹癌、家陷困境時，師長與同學以獎學金、打包營養午餐相助，成為他逆轉人生的力量。圖／詹翔欽提供
新埔國中80周年校慶，校友詹翔欽回憶父親罹癌、家陷困境時，師長與同學以獎學金、打包營養午餐相助，成為他逆轉人生的力量。圖／詹翔欽提供

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