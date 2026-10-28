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花7千住一晚…她泡澡到一半竟遭男房務闖入房 台中知名飯店道歉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
一名女子26日花費7000多元入住台中知名飯店一晚，隔天早上獨自在浴室泡澡，未料竟有男性房務人員開門進入，還在浴室外說話，讓她當場嚇壞。飯店示意圖。示意圖／Ingimage
一名女子26日花費7000多元入住台中知名飯店一晚，隔天早上獨自在浴室泡澡，未料竟有男性房務人員開門進入，還在浴室外說話，讓她當場嚇壞。飯店示意圖。示意圖／Ingimage

劉姓女子26日花費7000多元入住台中知名飯店一晚，隔天早上獨自在浴室泡澡，未料竟有男性房務人員開門進入，還在浴室外說話，讓她當場嚇壞，事後飯店雖然提出補償方案，但劉女對客服最初的處理方式難以接受，不滿上網揭露此事。該飯店總經理出面致歉，承諾將加強教育訓練，避免類似情況再度發生。

劉女在社群平台Threads發文指出，她10月26日到台中入住知名飯店，隔天早上獨自在浴室泡澡，沒想到泡到一半，一名男子直接開門進入房間，並在浴室外說話，讓她當場嚇壞。

劉小姐事後向飯店櫃台反映，房務部經理一度詢問她是否確實看見有人進房，飯店事後解釋，房務人員看錯房號而誤入客房，並提出行政酒廊招待或XO醬禮盒二選一，以及半年內平日免費住宿一晚等補償方案，但劉女認為飯店處理方式消極，讓她相當不滿而上網公開。

該飯店致歉解釋，誤闖房間的是一名來自非洲建教合作學生，因為搞錯房間，加上語言溝通落差，才會開錯房門，飯店對此事件深感抱歉，強調「保障賓客的隱私和住宿安全，是酒店責無旁貸的基本責任。」

該飯店表示，此次事件發生後，酒店將全面檢視客房進出管理、房況確認、人員作業規範、經理督導及客訴處理流程，並強化員工教育訓練與現場應變機制，以實際行動落實改善，避免類似事件再次發生。

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