快訊

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

獨／家家爆「貪杯」離開相信音樂 隱忍10年真相曝！扛經濟重擔靠酒精麻醉

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化農產嘉年華11月1日登場 限量3000份水果免費送

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府與彰化果菜市場將於11月1日舉辦「彰化縣農產品促銷嘉年華」，今天舉行宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府與彰化果菜市場將於11月1日舉辦「彰化縣農產品促銷嘉年華」，今天舉行宣傳活動。記者林敬家／攝影

彰化縣政府與彰化果菜市場將於11月1日舉辦「彰化縣農產品促銷嘉年華」，部分小包裝農產品推出市場批發價8折優惠，主辦單位還準備了3000份，內有香蕉、柑橘、百香果及柳丁等4種水果，市價約百元，將在當天免費發送。

彰化縣長王惠美與彰化果菜市場理事主席陳建宏、監事主席鄭金錶、總經理杜國忠等人共同宣傳活動。王惠美表示，彰化是農業大縣，當季盛產芭樂、紅龍果、洋香瓜等水果，溪湖、大村葡萄及二水白柚等農產品也各具特色，希望透過促銷活動，讓更多民眾認識彰化優質農產。

彰化果菜市場長期透過共同運銷管道，將在地農產品銷往全台。陳建宏指出，活董當天部分小包裝農產品將以市場批發價8折優惠提供民眾選購，但優惠數量有限，售完為止。

當天除了芭樂、紅龍果、洋香瓜等當季水果試吃、農特產品展售、時段性抽獎，以及公益義賣和社區表演，邀請民眾到場選購，支持在地農業。

彰化 免費 水果

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

苗縣府牽線通路業者赴卓蘭產地參訪 為柑橘開拓加拿大市場

選戰倒數1個月！彰化候選人搭萬聖節拚曝光 送芭蕉、辦後車廂派對

義美水果人主題店萌翻中山門市！療癒打卡、凍乾果乾85折，水果霜淇淋聖代限時嚐鮮

台灣在地品牌推薦！鮮萃果序開箱

相關新聞

回家投票！高鐵加開40班、台鐵16班 明深夜開搶

選戰倒數一個月，雙鐵各自加開共56班次，助陣疏運，相關返鄉投票車次明天深夜開賣。其中高鐵部分，為防自由座之亂再度上線，11月27日也將祭出下班後的尖峰時段，每小時至少2至3班南下至台中列車，提供返鄉及通勤人潮使用。

今年第10個強颱 煙花颱風眼非常清晰 未來36小時將維持顛峰狀態

煙花颱風今天上午8時增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風眼非常清晰，厚實眼牆緊密環繞，核心扎實，未來36小時將維持在顛峰狀態。

煙花成為今年第10個強颱 專家：10月有望達成每天都有颱風活動的情況

煙花颱風今天上午8時增強為強烈颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，成為今年第10個強烈颱風，也是近期西北太平洋土生土長繼舒力基、彩雲、小熊、薔琵等颱風之後連續第5個強颱。

醫界稱護理師平均加薪3至5萬引基層炸鍋 立委追問石崇良哪家醫院

為避免護理人力持續流失，衛福部、各醫院積極為護理師加薪。醫師公會全國聯合會理事長陳相國日前於節目宣稱，賴政府上台後，護理師平均已加薪3萬至5萬元，且在AI幫忙下，6分鐘就能交班，引發基層護理人員炸鍋。民眾黨立委邱慧洳今於立院質詢時，要求衛福部長石崇良回答哪家醫院已加薪3萬至5萬元？石崇良僅說，他會與陳相國求證、了解一下。

環境部推「都市林專法」老樹移植需經專業評估處理

環境部推動都市林計畫，環境部長彭啓明今表示，年輕時也曾經投訴住家附近、敦化北路的樟樹遭砍，未來都市林專法草案將把「樹」視為基礎建設、當成生命看待，若需移除必須讓附近的居民知情；若因城市開發需移植老樹，也需交由專業處理。

失智人口只增不減、獨居長者恐成照護破口 民團籲縣市長政見別太保守

台灣邁入超高齡社會，失智人口持續增加，未來隨著家庭結構改變，獨居及缺乏家庭支持的失智長者恐愈來愈多。台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，目前各縣市首長將失智照護納入具體政見的情形仍相當有限，面對長達十年的失智症政策規畫，地方首長應展現更大企圖心，「政見不用那麼保守」，應提出更積極、符合在地需求的照護目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。