彰化農產嘉年華11月1日登場 限量3000份水果免費送

彰化縣政府與彰化果菜市場將於11月1日舉辦「彰化縣農產品促銷嘉年華」，部分小包裝農產品推出市場批發價8折優惠，主辦單位還準備了3000份，內有香蕉、柑橘、百香果及柳丁等4種水果，市價約百元，將在當天免費發送。

彰化縣長王惠美與彰化果菜市場理事主席陳建宏、監事主席鄭金錶、總經理杜國忠等人共同宣傳活動。王惠美表示，彰化是農業大縣，當季盛產芭樂、紅龍果、洋香瓜等水果，溪湖、大村葡萄及二水白柚等農產品也各具特色，希望透過促銷活動，讓更多民眾認識彰化優質農產。

彰化果菜市場長期透過共同運銷管道，將在地農產品銷往全台。陳建宏指出，活董當天部分小包裝農產品將以市場批發價8折優惠提供民眾選購，但優惠數量有限，售完為止。

當天除了芭樂、紅龍果、洋香瓜等當季水果試吃、農特產品展售、時段性抽獎，以及公益義賣和社區表演，邀請民眾到場選購，支持在地農業。