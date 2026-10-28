老福法修法！6.6萬弱勢長者醫療補助落空 立委限衛福部一個月提對策

立法院三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、符合所得條件者，明年免繳健保費。立法院今審查116年度衛福部主管預算。民進黨立委劉建國質詢指出，「老福法」修正後，原先醫療費用無力負擔者的部分負擔等，將失去補助的法源依據，應如何因應？要求衛福部一個月內提出相關因應及執行報告。

「老福法」第22條原條文為老人或其法定扶養義務人，就老人參加全民健康保險的保險費、部分負擔費用或保險給付未涵蓋的醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助。修法後，醫療費用無力負擔者的部分負擔費用或保險給付未涵蓋的醫療費用，失去法源依據。

衛福部長石崇良說，「社會救助法」對於低收、中低收入戶有補助相關醫療費用，但相比「老福法」原條文補助對象，兩者間仍有6.6萬人差距。

劉建國說，修法取消原有針對醫療費用無力負擔者的補助，確實有很大的討論空間，且隨著老年人口逐漸增加，未來恐非只有6.6萬人，建議衛福部應針對「老福法」研議大幅修法，但這仍需朝野共識，在尚未取得大幅修法的共識前，新制上路，衛福部對此有何因應措施？衛福部應該負起責任進行盤整、研議，並應提出相關因應作為。

石崇良說，此次修法過程太過倉促，新制上路後，將多編列400多億元，因應65歲以上長者免繳健保費，但同時會排擠醫療及社福等預算，不利醫療、社福發展。對於，醫療費用無力負擔者的部分負擔費用或保險給付未涵蓋的醫療費用等，將再找地方政府溝通。至於，劉建國要求衛福部一個月內提出相關因應報告。石崇良回應「拼看看」。

立委邱鎮軍質詢時指出，據衛福部健保署統計，今年截至6月底，全國65歲以上長者人口達到417.6萬人，其中234.3萬人為依附子女投保，「老福法」修正後，可以減輕234萬名青壯年經濟負擔，若行政院不副署，就是不願意幫忙青壯族群減輕負擔。

石崇良說，繳交健保費原則為量能負擔，但法條修正後，綜所稅率未達20%者由政府繳交健保費，但綜所稅率未達20%者是否都是弱勢族群有很大的問題，若要達到公平性，健保費應是直接補助弱勢者。