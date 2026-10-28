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失智友善不能淪為「上課拿證書」 專家籲縣市政府拿出實際行動

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
老年學學者指出，失智友善不能只是上課、拿證書，更應轉化為具體行動，真正走進患者與家屬的生活。聯合報系資料照
老年學學者指出，失智友善不能只是上課、拿證書，更應轉化為具體行動，真正走進患者與家屬的生活。聯合報系資料照

台灣失智人口持續攀升，隨著2026年地方選舉將至，台灣失智症協會呼籲各縣市首長候選人重視失智照護政策，讓失智友善成為具體政見。中山醫學大學附設醫院失智症共同照護中心副院長郭慈安指出，台灣失智症防治已投入不少資源，目前最大挑戰不只是提高診斷率，而是找出隱藏在社區、尚未接受診斷的患者，以及消除社會歧視。

郭慈安表示，從歷次失智症流行病學調查觀察，輕度失智患者所占比例已有增加趨勢，顯示公共衛生體系積極推動早期發現、早期診斷，相關努力值得肯定。不過，目前仍有兩類失智患者不容易被發現。一類是缺乏病識感、家庭及社區支持系統薄弱的長者，即使出現異常行為，周遭鄰居也可能視而不見；另一類則是部分高知識族群，擔心確診後遭到貼標籤，抗拒就醫。

「失智症其實也是一種慢性疾病。」郭慈安說，失智就像高血壓、糖尿病一樣，病程可能長達十多年，患者需要長期照護與支持，但社會對失智症仍存在刻板印象，讓不少患者及家屬選擇隱瞞。地方政府除了強化篩檢與醫療轉介，更應透過社區教育，讓民眾能以平常心看待失智症。

郭慈安表示，台灣推動失智友善社區多年，培訓大量失智友善天使，也鼓勵商店、機關加入友善行列，但關鍵問題是「上完課之後呢？」如果民眾接受訓練後，只拿到一張證書，卻不知道如何協助失智家庭，政策效果便十分有限。

她以日本為例，當地不僅培訓失智症支持者，更鼓勵居民在生活圈中擔任陪伴志工，例如陪同患者到公園運動、上市場購物，讓家屬獲得短暫喘息，也讓失智者持續參與社區生活。這種將教育轉化為互助行動的模式，值得台灣借鏡。

郭慈安也點出地方政府另一項問題。過去為達成失智友善政策指標，各縣市大量安排公務人員接受失智識能訓練，但受訓後如何落實在業務上，成果卻不夠明確。台灣失智政策已建立一定基礎，下一階段應從追求培訓人數、診斷率等數字，轉向實際服務與生活支持。各縣市政府應提出符合地方需求的配套措施，讓失智友善不再停留於口號。

失智症 台灣失智症協會

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