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平均加薪3至5萬、AI交班6分鐘下班？ 護理師全聯會：別拿夜班津貼充數

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
近日「醫院護理師平均加薪3至5萬元」、「導入AI後，交班6分鐘就能下班」的說法，引起許多護理同仁關注。示意圖。聯合報系資料照
近日「醫院護理師平均加薪3至5萬元」、「導入AI後，交班6分鐘就能下班」的說法，引起許多護理同仁關注。示意圖。聯合報系資料照

醫院護理師已經平均加薪3至5萬元？導入AI後，交班只要6分鐘就能下班？醫師公會全聯會理事長陳相國日前接受Podcast節目專訪，談及政府改善護理待遇及醫院導入AI的成果，相關說法引發第一線護理人員質疑。中華民國護理師護士公會全國聯合會發表聲明，要求釐清加薪金額究竟是每月還是每年，更強調夜班津貼、加班費不能與本薪調升混為一談。

護理師公會全聯會表示，肯定政府改善護理待遇，以及醫療院所運用科技減輕工作負擔的努力，但對外公布成果必須精確，更應貼近臨床現況。所謂「加薪3至5萬元」，究竟是每月或每年增加的金額？是本薪調升，還是包含夜班津貼、加班費及獎勵金？又涵蓋哪些醫院及護理人員？這些問題都應清楚交代，避免社會誤解，也讓第一線護理人員的辛勞被忽略。

護理全聯會強調，護理人員真正期待的是穩定、合理的薪資成長，而非依賴額外工作增加收入。夜班津貼是對輪班辛勞的補償，加班費則是延長工時的報酬，兩者都不應被視為本薪調升，更不能讓護理師必須犧牲休息時間、多上夜班或加班，才能獲得較高薪資。

至於AI協助護理師交班，護理全聯會指出，AI確實能協助彙整病人資料、撰寫護理紀錄，減少部分行政負擔，但「紀錄變快，不代表所有照護與交班工作都已完成」。包括病情評估、病人安全確認、待辦事項交接，以及AI生成內容的核對與修正，都需要護理人員投入專業判斷與時間。

依目前現況，若特定醫院運用AI確實縮短延遲下班時間，相關成果值得肯定與分享，但不能以個別院所的經驗，概括所有醫院、病房及班別的工作現況。護理全聯會重申，將持續爭取合理薪資、合理護病比、充足人力及友善職場，期待政府、醫師團體及醫療院所共同努力，讓政策投入真正轉化為第一線有感的改善。

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