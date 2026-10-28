環境部推「都市林專法」老樹移植需經專業評估處理

環境部推動都市林計畫，環境部長彭啓明今表示，年輕時也曾經投訴住家附近、敦化北路的樟樹遭砍，未來都市林專法草案將把「樹」視為基礎建設、當成生命看待，若需移除必須讓附近的居民知情；若因城市開發需移植老樹，也需交由專業處理。

環境部今天於北科大召開示範都市林智慧治理記者會。環境部部長彭啟明指出，年輕的時候家裡附近、敦化北路的樟樹遭伐，伴隨居民十幾年的樹莫名其妙不見了，當年也曾詢管道申訴。

彭啟明指出，未來推動的都市林專法，會把樹當作基礎建設、當成生命對待，若樹木必須移除，一定要有程序讓周圍的居民理解、知情；若樹生病，也一定要有醫治程序，而非馬上將其移除。

彭啟明指出，屆時法規會設有規範，樹不會再形同路燈、說移就移。特別是有歷史意義的老樹，必須妥適保存，若因為城市開發必須移除，也建議必須用更妥善的方式，由專業評估處理，再進行移植。年底的都市林專法中都對訂立相關規範。

「希望樹莫名其妙被砍掉的情況可以顯著減少。」彭啟明也表示，甚至未來樹木修剪時也要有一定的程序，而非如過去把樹剪成「禿頭」，目前已經有草案，希望年底獲得各部門的認同後送交立法院。