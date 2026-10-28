AI研究揭驚人軌跡…人體血管30多歲就開始變老 醫曝4大警訊

一項刊登於國際期刊「Nature Aging」的研究發現，人體各器官老化速度並不一致，其中冠狀動脈、脛動脈等血管組織，早在30多歲就可能出現較明顯的老化變化。醫師提醒，血管健康不只看年齡，若出現腰圍變粗、眼皮長黃色斑塊、男性勃起功能下降，或走路時小腿反覆痠痛等4大警訊，就應提高警覺。

台中初日診所院長李唐越指出，研究團隊運用AI人工智慧，分析970名、年齡介於21至70歲捐贈者的2萬5,306份死後組織病理影像，涵蓋40種人體組織。結果發現，不同器官有各自的老化軌跡，部分血管組織在30多歲便呈現較明顯變化，顯示血管老化可能比一般人想像得更早。

李唐越表示，血管的老化，除了年齡，更是長期生活習慣及代謝狀況累積的結果。尤其30多歲正值工作、壓力增加階段，久坐、外食、熬夜及缺乏運動，都可能讓血壓、血糖、血脂及內臟脂肪悄悄增加，即使體重沒有明顯改變，也不代表血管健康沒有問題。

如何察覺血管健康亮起紅燈？李唐越提醒，可留意4種身體變化。

1.腰圍逐漸變粗。腹部脂肪增加可能伴隨內臟脂肪堆積，提高代謝異常風險。國內成人腰圍建議男性應小於90公分、女性小於80公分，不能只把腰圍增加視為正常的中年發福。 2.眼皮出現黃色斑塊。這類斑塊稱為「眼瞼黃斑瘤」，常出現在眼瞼靠近內眼角處，部分患者合併血脂異常，研究也發現可能與較高的心血管疾病風險有關，但不能單憑外觀診斷血管疾病。 3.男性勃起功能明顯下降。勃起功能障礙除了可能與壓力、荷爾蒙或藥物有關，也可能與糖尿病、高血壓、肥胖及血脂異常等心血管危險因子有關，若持續發生，應就醫評估。 4.走路時小腿反覆痠痛，休息後又緩解。如果走路一段距離就出現小腿疼痛、緊繃或無力，停下休息後改善，繼續走又再次發作，可能是下肢周邊動脈疾病引起的「間歇性跛行」，與一般運動後肌肉痠痛不同。

李唐越強調，出現上述症狀不代表一定罹患血管疾病，但若反覆發生，尤其合併三高、抽菸或肥胖等危險因子，應及早接受檢查。預防血管提早老化，除了定期追蹤血壓、血糖及血脂，也應注意腰圍、體脂變化，減少含糖飲料、增加蔬菜及優質蛋白質攝取，避免久坐、規律運動。