阿里山特富野古道友善工法維護 加拿大保育成員參與

阿里山鄉特富野古道2.7公里處於26日由專業團隊攜手當地鄒族保育隊，並與加拿大布魯斯步道保育協會成員，一起以生態友善工法進行邊坡修復，為古道打造安全舒適健走環境。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，特富野古道（舊稱水山古道）早年為鄒族原住民開闢的獵徑與通婚、探親要道，日治時改建為運送林木「水山線」鐵道，沿線遍植柳杉並保留舊林鐵遺構與橋梁，兼具原始自然與歷史人文價值，目前為熱門健走路線。

林保署嘉義分署表示，特富野古道假日遊客如織，使古道面臨環境承載力考驗，且近來颱風豪雨等氣候影響，對邊坡與路基穩定性造成干擾與破壞，因此，於26日邀請台灣千里步道協會專業步道師團隊攜手阿里山鄉鄒族保育隊，以及加拿大布魯斯步道保育協會一起投入古道維護工作。

嘉義分署說明，針對古道2.7公里處，施作團隊採用現地天然素材，以「木格柵加砌石」工法進行舊鐵道下方路基重整與護坡，避免大型動力機具過度擾動山林，將人為干擾降至最低，維持古道原始自然的風貌。

嘉義分署說，藉由加拿大布魯斯步道保育協會成員實地參與，與阿里山鄒族保育隊、步道師團隊交流，共同分享長步道營運機制、步道維護工法與社區共管經驗，並深入探討步道如何與在地社區深度合作，期盼將特富野古道的人文與自然之美推向國際。