回家投票！高鐵加開40班、台鐵16班 明深夜開搶

選戰倒數一個月，雙鐵各自加開共56班次，助陣疏運，相關返鄉投票車次明天深夜開賣。其中高鐵部分，為防自由座之亂再度上線，11月27日也將祭出下班後的尖峰時段，每小時至少2至3班南下至台中列車，提供返鄉及通勤人潮使用。

距離11月28日大選倒數一個月，高鐵公司宣布為期4天的選舉疏運，期間總共加開南下18班、北上22班，共40班次列車，總計提供718班次旅運服務，將於周五凌晨0時起、即明天深夜跨後天時開放購票。

高鐵公司表示，按照過往疏運經驗，已針對11月27日，也就是假前最後工作日下半後的尖峰時段做特殊規畫。由於下班通勤及返鄉兩股人潮將同時湧入，因此當天傍晚5時至晚間9時間，4小時內將開出加班車維持每小時2至3班從南港或台北發車南下至台中、停靠沿途各站的列車。每班車皆配置11節自由座、總計提供9班擴大自由座列車。

台鐵公司則指出，疏運期間，全線加開各級列車共計16列次。其中包含東線自強號列車4列次、南迴線自強號列車4列次、西線自強號列車8列次。